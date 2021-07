Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk officiellement annoncé pour le 25 septembre au stade Tottenham Hotspur après l’effondrement du combat contre Tyson Fury

Le fait est qu’elle partage également deux enfants avec Tarek El Moussa, et les rapports indiquent qu’il s’inquiète de ce qu’elle a fait dans sa vie personnelle et de l’impact que cela a peut-être eu sur les enfants. D’où la tension sur le plateau. Cela n’aide probablement pas que Tarek El Moussa soit connu pour […] More