Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk undercard confirmé avec Lawrence Okolie défendant le titre mondial et Callum Smith faisant ses débuts en poids léger après la défaite de Canelo Alvarez

Crypto.com Coin CRO / USD est un jeton de crypto-monnaie natif utilisé dans la chaîne Crypto.com, une blockchain décentralisée et open source développée par la société de services financiers, commerciaux et de paiement Crypto.com. La collaboration DRESSX comme catalyseur de croissance Cela étant dit, Crypto.com NFT est le dernier ajout, où ils collaborent avec une […] More