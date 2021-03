Anthony Joshua vs Tyson Fury CONTRATS SIGNÉS pour le combat historique incontesté pour le titre mondial des poids lourds, la date et le lieu à confirmer

Anthony Joshua vs Tyson Fury a maintenant été officiellement confirmé par le promoteur Eddie Hearn avec une date et un lieu qui seront annoncés dans les semaines à venir.

Des contrats sont signés pour l’affrontement incontesté pour le titre mondial des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO, qui devrait être le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique.

Mark Robinson / Salle de match Le combat colossal incontesté battra tous les records de boxe britannique

Maintenant que l’accord est finalisé, les promoteurs Eddie Hearn, Bob Arum et Frank Warren chercheront à conclure un accord de site distinct qui déterminera où et quand l’événement aura lieu.

«Nous aimerions obtenir une entente de site confirmée le mois prochain», a déclaré Hearn à ESPN.

«Le plus dur est de toujours amener tout le monde à mettre le crayon sur papier. Mais il s’agissait d’un effort majeur de la part de toutes les parties pour que cela dépasse les bornes. Vous aviez des promoteurs rivaux, des réseaux rivaux et des combattants rivaux.

Mikey Williams / Meilleur classement Fury a une ceinture tandis qu’AJ en a trois – le gagnant repartira avec les quatre

«Je pense que nous avons fait le plus dur.

«En parlant pour moi, Anthony et son équipe à la direction de 258, je sais à quel point nous avons travaillé dur ces derniers mois et je pense juste que ce combat est si grand que ce n’est pas une vente difficile.

«Nous avons déjà eu des approches de huit ou neuf sites.

Anthony Joshua – Instagram Joshua et Fury se sont affrontés à Marbella en juillet

«Les offres proviennent de plusieurs pays du Moyen-Orient, d’Asie, d’Europe de l’Est et d’Amérique.

«C’est le plus gros combat de boxe et l’un des plus grands événements sportifs au monde.

«Ce sera une victoire majeure pour un pays qui veut se mettre en valeur.»

Quand le combat aura-t-il lieu? Jusqu’à présent, toutes les discussions ont indiqué qu’Anthony Joshua vs Tyson Fury aura lieu en juin ou juillet. Cependant, le co-promoteur de Fury, Bob Arum, a récemment révélé que les problèmes liés à la pandémie compliquaient les transactions potentielles de sites. Arum a déclaré à BoxingScene: «Regardez, tout le monde est coincé dans la même chose, le coronavirus «Personne ne va investir de l’argent pendant que le virus aura un impact sur les spectateurs et tout. «Tous ces athlètes sont mécontents, mais moi aussi je suis malheureux. Tout le monde est donc malheureux. Soyez juste patient et ça va se redresser.

Getty Images Fury a surpassé Klitschko en dépit d’être un énorme outsider

Getty Images – Getty La victoire de Joshua sur Klitschko est toujours comparée à celle de Fury

Fury, 32 ans, est d’abord devenu champion du monde en détrônant le dirigeant de longue date Wladimir Klitschko en 2015 et a ramassé trois des quatre principales ceintures en une nuit – la WBA, l’IBF et la WBO.

Cependant, des problèmes de santé mentale et l’abus de boissons / drogues l’ont vu déclaré médicalement inapte au combat six mois plus tard et ses titres ont été annulés en conséquence.

À ce stade, Joshua, 31 ans, est apparu sur la scène et au cours des deux années suivantes, a ramassé les trois anciennes ceintures de Fury en battant Charles Martin, Klitschko et Joseph Parker.

Après avoir augmenté de poids à 25 pierres (350 lb), le « Gypsy King » a ensuite organisé un retour sensationnel en 2018 alors qu’il revenait à la forme de combat.

Se référer à la légende Fury est revenu après avoir perdu énormément de poids

Après deux combats contre une opposition moindre, Fury a défié le champion WBC Deontay Wilder pour la seule ceinture qu’il n’avait jamais possédée auparavant.

Bien qu’il ait été terrassé deux fois, y compris lors d’un dernier tour dramatique, il a envoyé l’Américain pour la majorité du combat et beaucoup ont estimé qu’il était malheureux lorsque le combat a été controversé.

L’année suivante, AJ a subi une défaite bouleversée alors qu’il était assommé et perdait ses titres contre Andy Ruiz Jr à New York.

Cependant, il a ensuite regagné les ceintures six mois plus tard, produisant une démonstration magistrale pour envoyer le Mexicain-Américain dans leur match revanche.

AFP ou concédants de licence Joshua a dominé Ruiz dans leur match revanche …

Getty Images … Et Fury a fait la même chose à Wilder dans le leur

Fury et Wilder se sont séparés en 2019, mais se sont de nouveau rencontrés au début de 2020.

Cette fois, le Britannique a complètement changé de tactique et mis l’Américain à terre deux fois avant de l’arrêter au septième tour pour remporter le titre insaisissable WBC.

Désormais, les quatre ceintures sont en possession des deux Britanniques, qui se rencontreront cet été pour les réunir tous et couronner un champion incontesté.