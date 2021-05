Anthony Joshua vs Tyson Fury date sera le 14 août

Anthony Joshua vs Tyson Fury aura lieu le 14 août en Arabie saoudite, s’il est finalisé, a déclaré Frank Warren à talkSPORT.

Le co-promoteur britannique de Fury a confirmé la date exacte du combat après que le représentant d’AJ, Eddie Hearn, l’ait réduit à deux dans une interview mardi.

.

Fury est co-promu par Bob Arum et Warren

Hearn a nommé le 7 août et le 14 août les deux dates possibles.

Warren a maintenant déclaré au talkSPORT Breakfast: «Ce ne sera certainement pas le 7 août car c’est à ce moment-là que les Jeux Olympiques se dérouleront et cela va être un problème pour la télévision.

«En plus de cela, vous avez un PPV UFC aux États-Unis et au Royaume-Uni.

«Donc, si ça continue, ce sera le 14 août.

“Je ne pense pas du tout que la date soit le problème, je pense que tout le monde est d’accord pour dire que cela peut être déplacé au 14 août.”

Mark Robinson / Salle de match

Joshua est promu par Hearn

L’affrontement incontesté se rapproche apparemment d’une annonce officielle avec des contrats de combat signés et l’accord du site en cours de finalisation.

Ces frais de site seraient supérieurs à 150 millions de dollars, mais Warren avait précédemment insisté sur le fait que Fury voulait que cet argent soit garanti par une banque avant de signer son contrat.

Le promoteur a poursuivi: «Ce que nous essayons tous de faire, c’est de faire franchir la ligne, mais le seul moyen de le faire franchir la ligne est par le combattant, Tyson, pour obtenir certaines assurances.

«S’il les obtient, il mettra un stylo sur papier, mais comme c’est le cas maintenant, il attend que les avocats de l’autre côté confirment ce qu’il veut.

Dave Thompson / Salle de match

Hearn a précédemment finalisé un accord saoudien alors que le match revanche d’AJ avec Andy Ruiz Jr avait lieu à Diriyah à la fin de 2019.

«Nous voulons le combat, tout le monde veut le combat, pour une fois Eddie Hearn et moi sommes d’accord pour dire que nous avons un objectif commun ici.

«Mais il n’a pas été signé, je ne sais pas pourquoi il dit qu’il a été signé…

«Il doit y avoir des assurances et une confirmation étant donné que Tyson est satisfait.

«Ce n’est pas différent de si c’était un footballeur qui allait dans un club de football, il voudrait certaines assurances.

Mikey Williams / Meilleur classement

Fury est le favori pour battre Joshua après avoir éliminé Deontay Wilder lors de son dernier combat

«Ses avocats examineraient le contrat et ses avocats voudraient certaines assurances que les promesses de ce qu’il y a dans le contrat sont soutenues par des garanties, c’est aussi simple que cela.

«Ce sera là [in Saudi Arabia] si le contrat est signé, si les souhaits de Tyson sont satisfaits avec ce qu’il veut être assuré…

«Je sens vraiment qu’il y a un moyen d’aller de l’avant dans ce dossier, j’ai le sentiment d’avoir parlé avec l’un des principes là-bas qu’il veut désespérément conclure cet accord.

«Mais comme je l’ai dit, il y a juste quelques points à régler et je suis tout à fait sûr que nous les réglerons et le dépasserons et nous pourrons le faire.