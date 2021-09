Anthony Joshua vs Tyson Fury est «hors de la table» après sa défaite contre Oleksandr Usyk, a déclaré talkSPORT

in

Une revanche potentielle des poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury a été rejetée comme “complètement hors de propos” après les événements de samedi soir.

Joshua a renoncé à ses titres mondiaux WBA, WBO et IBF alors qu’il était battu haut la main par Oleksandr Usyk au stade Tottenham Hotspur.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Joshua n’avait aucune réponse à la pression ou au rythme d’Usyk

Usyk abandonnait trois pouces de hauteur et quatre pouces de portée, ainsi que près de 20 livres de poids, mais le ringcraft supérieur de l’ancien champion du monde incontesté des cruiserweight était là pour que tous puissent le voir dans sa victoire par décision unanime.

Les tableaux de bord de 117-112, 116-112 et 115-113 étaient des récompenses justifiables pour une démonstration fascinante d’Usyk, qui a arraché les titres WBA, IBF et WBO à Joshua et a laissé une « bataille d’Angleterre » contre Tyson Fury apparemment en lambeaux.

Joshua a eu du mal à s’affirmer tout au long de la vitesse et du mouvement de son adversaire à partir d’une position de gaucher maladroite le troublant, mais sa stratégie devant plus de 66 000 fans a été critiquée.

Et Adam Catterall pense que la manière de la défaite signifie que Joshua pourrait être exclu de la photo du titre des poids lourds, Fury et Deontay Wilder étant prêts à se battre pour le titre des poids lourds WBC le 9 octobre.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Le Britannique n’était pas à la hauteur d’Usyk dans la nuit

«À moins que nous obtenions quelque chose de miraculeux dans le match revanche avec Oleksandr Usyk, où Anthony Joshua revient en rage et assomme le mec…

« Écoutez, il l’a déjà fait, il a déjà été relooké, n’est-ce pas ? Il a été embarrassé par Andy Ruiz Jr, est parti et est revenu avec un plan de match totalement différent, a boxé complètement différemment dans le match revanche et a fait le travail.

“Oleksandr Usyk et Andy Ruiz sont deux chats totalement différents. Peut-il le faire au deuxième combat? Oui, il peut, parce que c’est de la boxe poids lourds.

“Personnellement, je pense que c’est complètement hors de propos.”

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

Avec Fury et Wilder se battant en direct sur talkSPORT le mois prochain, cela signifie que 2022 pourrait être potentiellement crucial pour Joshua. Vengez sa défaite contre Usyk et il organisera sûrement un combat avec le vainqueur.

Pourtant, la défaite serait catastrophique et pourrait enfermer le médaillé d’or olympique de 2012 dans des combats beaucoup moins glamour.

Cependant, Catterall insiste sur le fait qu’il n’y a aucune honte à perdre ses ceintures de champion du monde contre Usyk, lui-même olympien.

“Je pensais qu’Usyk était absolument sensationnel”, a poursuivi Catterall. «Il n’a pas permis à AJ de se débarrasser du plan A, quel que soit le plan A.

Mark Robinson/Matchroom

Uysk a constamment trouvé une maison pour son gaucher directement pour atterrir sur Joshua

« Il n’y avait pas de plan B pour revenir dans l’autre sens. Uysk était absolument sensationnel, vous le préféreriez pour le deuxième combat.

“AJ doit complètement réorganiser ces tactiques et utiliser tous ces attributs qu’il possède s’il veut les renverser et lever la main lors du deuxième combat.”