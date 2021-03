Anthony Joshua vs Tyson Fury est un combat 50/50 dit Dillian Whyte et il n’attendra pas pour affronter le vainqueur s’il bat Alexander Povetkin

Dillian Whyte a la chance de récupérer la place pour laquelle il avait travaillé si dur samedi soir en affrontant Alexander Povetkin.

Il rejoue le Russe après sa défaite choc en août dernier où The Body Snatcher était en contrôle total, mais il a fini par être éliminé au cinquième tour.

Alexander Povetkin et Dillian Whyte sont prêts pour leur deuxième combat

Whyte avait une clause de revanche dans le contrat et l’a exercée immédiatement. Maintenant, à Gibraltar ce week-end, le joueur de 32 ans a la chance de devenir à nouveau le prétendant obligatoire des poids lourds WBC.

S’il fait cela, il se met en première position pour affronter le vainqueur de l’affrontement incontesté pour le titre des poids lourds entre le champion WBC Tyson Fury et le champion WBO, WBA, IBO, IBF Anthony Joshua.

Dans une nouvelle chronique avec BBC Sport, Whyte a évoqué cette possibilité et évalué le combat.

«Si je bat Povetkin, cela fait de moi de nouveau le challenger obligatoire, mais comme Fury a signé pour combattre Joshua, je vais devoir attendre.

Tyson Fury et Anthony Joshua auront l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe

«Je suis évidemment excité à l’idée de combattre l’un d’entre eux pour quatre ceintures. Ils sont les meilleurs au monde et je suis en boxe pour combattre les meilleurs. Mais s’ils signent pour deux combats, je devrais probablement attendre un an pour les combattre.

«Je ne resterais pas assis – je combattrais quelqu’un d’autre entre les deux. J’étais le challenger numéro un avant, mais j’ai quand même pris des combats dangereux.

«Joshua est fort, a une bonne vitesse et il a fait preuve de résilience lorsqu’il a été blessé contre d’autres combattants. Contre Andy Ruiz, il a été éliminé, mais il a fait preuve de polyvalence pour la deuxième fois dans le match revanche, sans prendre de risques.

«Fury est très lisse, a de bons réflexes et un bon mouvement pour un grand gars, mais je ne suis pas sûr qu’il soit physiquement plus fort.

«Mais il est plus grand et pèse plus et a plus de portée. C’est l’un de ces gars dont vous pensez qu’il est sur le point de perdre un combat, mais ensuite il revient. Il a surmonté l’adversité et il a battu des gars dans des modes que vous ne pensiez pas qu’il aurait fait.

Anthony Joshua et Tyson Fury espèrent se battre deux fois en 2021

«Il dessine avec Deontay Wilder, puis il dit qu’il va l’assommer la prochaine fois et il le fait. Il est passé d’un combattant défensif à l’arrière-pied à un combattant offensif à l’avant-pied.

«À mon avis, c’est un combat 50/50 car ils ont beaucoup de similitudes et ils peuvent à la fois adapter et modifier leurs styles en fonction de leur adversaire, il est donc très difficile de dire qui va gagner. Cela peut être vraiment excitant ou vraiment ennuyeux quand ils essaient d’être trop techniques et que l’un attend l’autre. J’ai hâte cependant.

Quoi qu’il en soit, le vainqueur de Whyte et Povetkin semble avoir de bonnes chances de combattre le prochain champion incontesté. Cependant, Oleksandr Usyk pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet.