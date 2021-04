Anthony Joshua vs Tyson Fury “ ne se produira pas cette année ”, affirme Derek Chisora, la date et le lieu du combat n’ayant pas encore été annoncés, mais conseille AJ de gagner

Derek Chisora ​​ne pense pas que le combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury aura lieu cette année.

Dans une interview exclusive avec talkSPORT, Chisora ​​a soutenu AJ pour renverser Fury, mais a expliqué pourquoi il estimait que la confrontation tant attendue serait retardée jusqu’en 2022.

.

Joshua et Fury ont convenu de se rencontrer pour le championnat mondial incontesté des poids lourds WBA, WBC, IBF et WBO – mais une date n’a toujours pas été annoncée

Joshua détient les sangles WBA, IBF et WBO tandis que Fury a la ceinture WBC et le titre Ring Magazine et l’espoir est que les deux hommes se rencontreront enfin cet été dans le cadre d’une série de deux combats pour déterminer le meilleur du monde.

Mais malgré les assurances des promoteurs et des deux combattants eux-mêmes – sans parler d’une date et d’un lieu selon la rumeur – il n’y a pas encore d’annonce officielle.

“J’ai un pari sur, je ne pense pas que le combat aura lieu cette année”, a déclaré Chisora ​​à James Savundra.

«Je pense que ce sera l’année prochaine et je pense que celui qui gagne est AJ.»

Il a ajouté: “Je pense juste qu’il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment avec cette situation corona et je pense que le combat aura lieu l’année prochaine.”

Chisora ​​revient sur le ring ce week-end lorsqu’il affronte l’ancien champion du monde des poids lourds Joseph Parker dans un combat qui promet un divertissement dès la première cloche.

Fraîchement sorti de sa victoire contre Junior Fa dans sa Nouvelle-Zélande natale, Parker espère revitaliser sa tentative de regagner la couronne des poids lourds après une période difficile de trois ans depuis la cession de sa ceinture WBO à Joshua à Cardiff en 2018.

Dave Thompson / Salle de match

Chisora ​​affrontera Parker à Manchester le 1er mai

Mark Robinson / Boxe Matchroom

Parker est le junior de Chisora ​​depuis huit ans et a hâte d’être à nouveau champion du monde

Pour Chisora, le prétendant éternel sait très bien qu’il doit gagner pour avoir toute chance de défier l’élite mondiale à l’âge de 37 ans et revient après une défaite contre l’ancien champion des poids croiseurs Oleksandr Usyk.

Le favori des fans, cependant, a insisté sur le fait qu’il ne pensait pas que la victoire dans l’AO Arena de Manchester se traduirait par des opportunités de titre mondial et a souligné le sort du rival des poids lourds Dillian Whyte comme raison.

«Je ne sais pas ce qui est en jeu, tout ce que je sais, c’est que je veux me battre», a-t-il déclaré.

«Les gens qui disent,” cela mènera à une chance pour le titre mondial “. C’est de la merde pour être honnête avec vous parce que Dillian Whyte attend un titre mondial depuis cinq ans.

«Il harcèle depuis cinq ans et il n’a encore rien! Donc, pour moi, c’est juste pour offrir un bon divertissement au public britannique et au monde entier le 1er mai. “