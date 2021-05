Anthony Joshua vs Tyson Fury OFF en tant que promoteur Bob Arum dit “ aucune chance ” Deontay Wilder se retirera du combat de trilogie avec Gypsy King

Il semble qu’Anthony Joshua vs Tyson Fury soit bel et bien parti.

Les Britanniques avaient convenu d’un énorme affrontement d’unification des poids lourds en Arabie saoudite cet été, avec le public amateur de boxe désireux de voir les rivaux enfin s’affronter sur le ring – pas seulement sur Twitter.

.

Anthony Joshua et Tyson Fury devaient se battre le 14 août en Arabie Saoudite …

Mais l’équipe de Deontay Wilder a remporté une action en justice aux États-Unis qui a statué qu’il avait le droit contractuel d’affronter Fury pour la troisième fois – jetant le superfight d’unification dans un doute majeur.

Cette nouvelle a été rapidement suivie par des rapports que Wilder pourrait accepter des frais énormes pour reculer et permettre à Joshua et Fury de se battre, selon la rumeur, autour de 20 millions de dollars.

Mais Bob Arum, co-promoteur de Fury aux États-Unis, dit que le Bronze Boomber – qui, selon son nouvel entraîneur, est «alimenté par la vengeance» – ne se retirera PAS pour permettre au combat d’avoir lieu.

Cela signifie que Fury est maintenant sur le point d’affronter Wilder à Las Vegas pour la troisième fois le 24 juillet.

Deontay Wilder, avec son entraîneur Malik Scott, détient toutes les cartes et a désespérément besoin de se venger après avoir perdu contre Fury en février dernier – après avoir écarté toutes les excuses connues de l’homme pour sa défaite.

«Il n’y a aucune chance qu’il [Wilder] va se retirer », a déclaré Arum à Boxing Social.

«Quoi qu’il en soit, le juge a dit qu’il avait droit à la revanche et nous allons continuer avec.

“C’est comme ça.

“Il [Fury] éliminera sa frustration et sa colère contre Wilder et il me dit qu’il assommera Wilder plus rapidement qu’il ne l’a fait la dernière fois.

Fury a arrêté Wilder au septième tour en février 2020 dans leur match revanche pour devenir champion du monde des poids lourds WBC.

Le couple s’était battu pour un match nul passionnant et controversé 14 mois plus tôt.

Wilder avait été extrêmement calme ces derniers mois. Il n’avait pas beaucoup dit depuis la litanie d’excuses qu’il avait proposées à la suite de la défaite écrasante de Fury en février 2020.

Cependant, le nouveau look américain a posté une vidéo de formation cette semaine et il a sous-titré le message avec les paroles de 2Pac “ La vengeance est la plus douce joie, à côté de se faire p *** y. ”

Wilder a déclaré qu’il ne pouvait pas être payé pour se retirer avec l’entraîneur Malik Scott en disant: «Il veut du sang et non de l’argent. Le châtiment est sur nous.