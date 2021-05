Anthony Joshua vs Tyson Fury “ plus loin que jamais ” admet Frank Warren avec Oleksandr Usyk sur le point d’être nommé challenger obligatoire de la WBO après le procès de Deontay Wilder

Frank Warren a confirmé que Tyson Fury vs Anthony Joshua était “ plus loin que jamais ” et que les deux hommes allaient probablement passer à autre chose.

Quelques heures à peine après que Fury ait confirmé qu’il avait parlé à des représentants d’Arabie saoudite du combat incontesté pour le titre mondial des poids lourds qui se déroulait le 14 août, le superfight britannique a été éloigné des fans.

Anthony Joshua et Tyson Fury devaient se battre le 14 août en Arabie saoudite, mais cela a été abandonné

Deontay Wilder a remporté son procès au civil pour combattre «The Gypsy King» pour la troisième fois; avec un médiateur indépendant confirmant que l’Américain obtiendra son combat avant le 15 septembre.

Il était bien documenté que Wilder et Fury étaient contractuellement obligés de se battre en trilogie après leurs combats en 2018 et 2020, mais il était entendu qu’une clause expirait pour le troisième combat en raison du temps nécessaire pour parvenir à un accord.

La pandémie COVID-19 qui a éclaté un mois après la suite à Las Vegas a finalement payé ce combat, mais Wilder obtient maintenant son coup sur Fury.

Et, s’adressant à White et Jordan sur talkSPORT, Warren a admis que l’affaire du titre des poids lourds entièrement britannique entre Joshua et Fury était “ plus loin que jamais ”.

Ryan Hafey / PBC

Wilder obtiendra un troisième coup à Fury avant le 15 septembre

“Ouais, c’est vrai”, a confirmé Warren, interrogé sur la clause de Wilder pour combattre Fury.

«Tout le monde savait qu’il y avait une situation d’arbitrage.

«Anthony Joshua en était conscient, tout comme Matchroom. Nous avons tous signé, en février dernier, un accord sur la manière dont nous négocierions.

«Dans cet accord, il faisait référence à l’arbitrage, sur lequel nous avons maintenant une décision.

«Ce n’est donc pas un choc pour personne que cela soit sorti de nulle part.

«L’audience d’arbitrage était en cours.»

Dave Thompson / Salle de match

Oleksandr Usyk était le champion incontesté des poids lourds et veut atteindre la même chose chez les poids lourds en battant Joshua

Avec Wilder et Fury prêts à se battre pour la troisième fois – un combat que peu de fans veulent désespérément voir compte tenu de la fin définitive du combat précédent – cela laisse Joshua plutôt isolé.

Il est entendu que la WBO est susceptible de sanctionner imminemment un combat entre le challenger obligatoire Oleksandr Usyk et AJ, ou de forcer l’olympien à quitter ce titre pour s’assurer qu’il est prêt à combattre Fury après avoir envoyé Wilder.

Warren a ajouté: «Je pense que Tyson combattra Wilder et la WBO ordonnera alors à Anthony Joshua de combattre Usyk.

“Je pense qu’ils le feront demain et ensuite Anthony Joshua décidera s’il veut quitter ce titre.”