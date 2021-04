Anthony Joshua vs Tyson Fury se rendant potentiellement en Arabie saoudite pour le 24 juillet alors que Spencer Oliver confirme que la date et le lieu seront annoncés cette semaine

Le choc incontesté pour le titre des poids lourds d’Anthony Joshua avec Tyson Fury pourrait bien se diriger vers l’Arabie saoudite pour le 24 juillet.

C’est selon Spencer Oliver, qui a déclaré à talkSPORT 2 qu’il est certain que la date et le lieu du combat seront confirmés d’ici la fin de la semaine.

Anthony Joshua et Tyson Fury espèrent se battre deux fois en 2021, l’Arabie saoudite devenant le favori

Le médaillé d’or olympique de 2012 a envoyé le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev en décembre pour se rapprocher de plus en plus d’un combat d’unification avec son compatriote Brit Fury.

“ The Gypsy King ” attend Joshua depuis février 2020 lorsqu’il a assommé Deontay Wilder pour revendiquer d’être le meilleur poids lourd du monde.

Cependant, les discussions cesseront et le monde aura une réponse définitive quand ils monteront sur le ring pour enfin couronner un champion incontesté des poids lourds.

Joshua a confirmé qu’il avait reçu la première offre officielle pour le combat dimanche soir, tandis que Fury a admis qu’il avait reçu des offres d’une multitude de pays pour accueillir le combat, notamment le Qatar, l’Arabie saoudite et l’Ouzbékistan.

Mark Robinson / Salle de match

Joshua a confirmé qu’il “ laçait ses chaussures de course ” après avoir récupéré la première offre officielle de combattre Fury

Bien qu’Eddie Hearn et même le maire de Londres Sadiq Khan aient confirmé qu’ils aimeraient que le combat se tienne à Wembley, il semble de plus en plus probable que le premier des deux combats proposés se déroule à l’étranger.

Et Oliver, qui était dans la Diriyah Arena pour regarder “ AJ ” récupérer les titres WBO, WBA et IBF d’Andy Ruiz en décembre 2019, pense que l’Arabie saoudite pourrait bien être à nouveau le favori.

Cependant, l’ancien champion d’Europe des super poids coq pense que les stars britanniques pourraient rentrer chez elles pour leur deuxième combat.

“Les deux gars ont reçu les offres, je pense qu’ils ont reçu quatre offres hier soir”, a déclaré le boxeur devenu expert à Sportsday de lundi sur talkSPORT 2.

«Ils ont dû s’entendre sur l’endroit où ils accepteraient que le combat se déroule. L’Arabie saoudite, je pense que Singapour en faisait partie, les États-Unis en faisaient partie et le Qatar en était un autre.

Fury a arraché le titre des poids lourds WBC à l’emprise de Deontay Wilder en février 2020

«Comme je l’ai dit, l’Arabie a une histoire de combats; ils ont fait Andy Ruiz contre Anthony Joshua II et ça a vraiment été un succès, j’étais là-bas pendant la semaine et ils ont organisé un grand événement. Ils ont vraiment adoré et ils avaient hâte d’y retourner.

«J’ai donc le sentiment que cela se terminera quelque part comme l’Arabie saoudite, mais tout dépend des frais de site et de qui paie le plus d’argent.

«J’ai vu la déclaration que Joshua et son équipe de direction ont fait hier soir disant qu’une offre avait été faite et il semblait enthousiasmé à ce sujet.

«Je pense donc que nous allons avoir des nouvelles cette semaine… en fait, je sais que nous allons avoir des nouvelles cette semaine.

«À la fin de la semaine, nous saurons où se déroule le combat, nous saurons quand cela se passe et je pense que le 24 juillet est une bonne date.

. ou concédants de licence

Joshua a dominé Ruiz lors du match revanche en Arabie saoudite et pourrait maintenant revenir

«Je crois que cela pourrait être le 24 juillet et nous verrons ce combat se produire. Si le premier aboutit à l’étranger, je pense que nous pourrions voir le second ici.

«Cela pourrait aussi être cette année, peut-être à un moment donné en décembre, et nous pourrions le voir dans un stade couvert quelque part comme Cardiff.»