Anthony Mackie dit que cela signifierait «tout» pour lui de faire la une de son propre film Captain America ⋆ .

La semaine dernière, il a été annoncé que Marvel s’était enrôlé Le faucon et le soldat de l’hiver le showrunner Malcolm Spellman pour développer un quatrième film Captain America, qui – compte tenu des événements de la finale de la série Disney + – suivra vraisemblablement Sam Wilson d’Anthony Mackie alors qu’il embrasse le manteau de la Sentinelle de la Liberté.

Cependant, ce n’est techniquement pas confirmé à ce stade, Mackie affirmant plus tôt dans la semaine qu’il n’a appris la nouvelle que lorsqu’il était à l’épicerie: «Le gars de la caisse nommé Dwayne, un chat cool, il est comme, ‘Yo, mec. Est-ce réel?!” [holds up a cellphone] «Je suis comme, ‘Je n’ai rien entendu.’ C’est ce que j’aime dans mon travail pour Marvel. Ils vous appellent, ils disent: ‘Viens à LA, on veut te dire ce qui se passe.’ Donc, je suis impatient de voir ce qui se passe, mais je n’ai rien entendu. »

Bien que Mackie ne donne clairement rien, il a expliqué à USA Today à quel point cela signifierait pour lui de faire la une de son propre film Marvel avec Captain America 4:

«Ce serait tout. C’est drôle, parce que je fais ça depuis si longtemps. En entrant dans le business, j’avais deux souhaits pour mon agent à l’époque: je veux faire un western, de préférence avec Clint Eastwood, et je veux être un super-héros. C’était tout ce que je voulais, et après cela, j’ai fini. Je vais faire des garçons dans un stand de garçons dans le centre-ville. L’idée d’être le personnage principal d’un film Marvel, il n’y a pas de mots pour décrire cela, surtout en tant qu’acteur noir. Les acteurs noirs n’ont pas ces opportunités. Et avoir cette opportunité, pour tout le travail que j’avais à faire, les 11 années de formation, tout ce que j’avais à faire pour arriver ici, ce serait un exploit monumental.

Êtes-vous enthousiasmé par la perspective de voir Sam Wilson d’Anthony Mackie prendre son envol Captain America 4? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

«À la suite des événements de Avengers: Fin de partie, Sam Wilson / Falcon et Bucky Barnes / Winter Soldier font équipe dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience.»

Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette un casting qui comprend les vétérans du MCU Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier), Emily VanCamp (Sharon Carter), Don Cheadle (War Machine), Daniel Bruhl (Zemo) et Georges St-Pierre (Batroc) aux côtés de nouveaux ajouts Wyatt Russell (Suzerain), Carl Lumbly (Docteur Sleep), Erin Kellyman (Solo: une histoire de Star Wars), Adepero Oduye (Le grand court), Desmond Chiam (Maintenant Apocalypse), Miki Ishikawa (La terreur: l’infamie) et Noah Mills (Le brave).

