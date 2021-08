Anthony Mackie du faucon et du soldat de l’hiver a un grand message pour Sebastian Stan pour son anniversaire

Le faucon et le soldat d’hiver n’est peut-être pas la fin du temps à l’écran d’Anthony Mackie et Sebastian Stan. Stan a proposé, peu avant la finale, que lui et Mackie fassent équipe pour un autre projet télévisé. Certains fans veulent que cette amitié aille plus loin, bien que Mackie n’ait pas trop aimé que certains fans poussent trop loin la chimie de Sam Wilson et Bucky Barnes. Il a un amour pour Stan, mais les fans qui essaient d’embarquer les deux personnages de Marvel ensemble, pensent qu’il souille le partenariat qu’ils ont construit. Ainsi, la star de The Woman in the Window veut maintenir sa relation à l’écran avec Stan à un niveau platonique. Compte tenu des commentaires précédents de Mackie, l’expédition des fans n’a pas ruiné son amitié avec la star de Pam & Tommy.