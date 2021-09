Anthony Mackie jouera dans la série live-action de Twisted Metal

Deadline rapporte que la star de Captain America, Anthony Mackie, sera la vedette et la production exécutive de la série d’action en direct Twisted Metal de Sony Pictures Television et PlayStation Productions.

« Nous sommes ravis d’avoir Anthony Mackie à bord. Sa capacité à mélanger comédie, action et drame est parfaite pour le monde Twisted que nous créons », a déclaré Asad Qizilbash, responsable de PlayStation Productions.

Mackie incarnera John Doe, un personnage amnésique apparu pour la première fois dans Twisted Metal Black en 2001. La trame de fond semble être à peu près la même que le jeu, avec John se joignant au combat de véhicules pour avoir l’occasion de se rappeler qui il est.

«Nous avons été de grands fans de l’œuvre phénoménale d’Anthony au fil des ans et savions qu’il était le seul acteur qui pouvait jouer un personnage aussi complexe, drôle et convaincant que John Doe. Heureusement pour nous, il a accepté », a expliqué Glenn Adilman, EVP Comedy Development chez Sony TV.

Twisted Metal a également les scénaristes de Deadpool et Cobra Kai attachés au projet, donc l’humour noir de la série semble être entre de bonnes mains. Et avoir un grand nom comme Anthony Mackie impliqué ne peut que contribuer à rehausser le profil du projet, d’autant plus qu’il a été sélectionné pour jouer dans Captain America 4.

Sony et PlayStation, quant à eux, continuent de faire des progrès pour transformer leurs nombreuses propriétés en adaptations, avec une série très médiatisée The Last of Us en route avec Pedro Pascal. Et bien que Twisted Metal n’ait pas la même reconnaissance de marque que The Last of Us actuellement, il semble que Sony veuille s’en assurer et changer cela.