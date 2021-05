Anthony Mackie pourrait-il apparaître dans Black Panther: Wakanda Forever? Voici les pensées du nouveau Captain America

Black Panther: Wakanda Forever se sentira certainement très différent de son prédécesseur, car Chadwick Boseman, qui a joué T’Challa à travers quatre films, est décédé en août 2020. Marvel Studios ne refondra pas le rôle, et Shuri de Letitia Wright jouerait un rôle plus important. rôle dans Wakanda Forever, suggérant peut-être que, comme son homologue de bande dessinée, elle deviendra la nouvelle Black Panther. Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Martin Freeman et Winston Duke reprendront également leurs rôles respectifs, et Ryan Coogler revint pour diriger et écrire le scénario. Wakanda Forever sort en salles le 8 juillet 2022.