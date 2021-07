Anthony Mackie remercie WandaVision et révèle comment Marvel a laissé «la meilleure chose» se produire pour Falcon et le soldat de l’hiver

En vérité, si Marvel avait décidé de commencer avec Le faucon et le soldat de l’hiver avant de passer à WandaVision ET plus tard à Loki, cela aurait peut-être été assez choquant compte tenu du changement de ton massif. Loki est vraiment bizarre, tout comme WandaVision, donc mettre le faucon et le soldat de l’hiver entre les deux était une bonne respiration. Après tout, si Falcon et le soldat de l’hiver avaient commencé, certains auraient peut-être eu l’impression qu’à l’avenir, les émissions Marvel plongeraient de manière exclusive dans un territoire bizarre ou effrayant.