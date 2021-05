Anthony Mackie veut un défilé Captain America pour célébrer son personnage en décrochant le titre emblématique. Mackie est originaire de la Nouvelle-Orléans, et il a raison; à la Nouvelle-Orléans, ils ont des défilés pour tout, alors pourquoi ne pas célébrer un enfant de sa ville devenant Captain America? Et Mackie veut certainement toute l’expérience, avec des perles et des foules et, bien sûr, des huîtres fraîches.