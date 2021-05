Anthony Mackie vient de faire allusion à un nouveau film mystérieux de Marvel – .

Sam Wilson est Captain America – cela est clair après la finale du Falcon et du Soldat de l’hiver. Les héros le savent, les méchants le savent et le gouvernement le sait. Anthony Mackie est maintenant aussi Captain America dans le monde réel. Même si nous aimons Steve Rogers de Chris Evans, il n’y a pas de retour en arrière maintenant.

J’ai déjà dit que Falcon est obligé de regarder pour comprendre les complexités de Sam acceptant le bouclier. Marvel n’a pas d’autre choix que de nous montrer ce qui va se passer ensuite, et Captain America 4 est en préparation. Le showrunner et scénariste de Falcon, Malcolm Spellman, coécrira le film, et Mackie sera probablement toujours Captain America. L’acteur n’a pas confirmé son implication dans le film lors d’entretiens récents, mais il nous a pratiquement dit qu’il se préparait pour un autre rôle important de Marvel pour un film qui pourrait commencer à tourner dans les trois prochains mois.

Mackie était l’invité de Trevor Noah sur The Daily Show il y a une semaine, où il a parlé de devenir le premier Black Captain America et de ce que le faucon et le soldat de l’hiver signifie pour lui, le MCU et le monde. Au cours de l’entretien, Noah lui a posé des questions sur la formation suivie par le MCU avant le tournage.

“Je vais être honnête avec vous, je veux être dans un film Marvel, pas dans un film Marvel – je veux juste obtenir les plans de remise en forme de vos gars”, a déclaré Noah. «Tous ceux qui sont dans un film Marvel ont un corps qui, comme, je me fiche de qui vous êtes, les hommes, les femmes, vous ressemblez à des statues de la Grèce antique maintenant.»

“Je veux dire, regarde tes bras maintenant,” continua-t-il. «Vos bras semblent tenir le sol au lieu du sol qui vous retient. C’est à ça que tu ressembles. »

C’est à ce moment-là que Mackie a expliqué qu’il avait beaucoup appris sur lui-même pendant la quarantaine et qu’il avait ignoré les routines d’entraînement au point où il «était comme ‘Yo, je commence à ressembler à Fat Thor’ ‘, et qu’il a réalisé qu’il devait se remettre en forme. Mackie a ensuite publié une nouvelle que les fans de Marvel ne manqueraient pas. Il a dit que «cela prend… vous prenez les quatre mois. Comme, en ce moment, je suis à la fin du premier mois du processus de quatre mois pour quitter… Fat Mackie pour un film Mackie. “

Si Mackie est à trois mois de Movie Mackie, Movie Mackie pourrait tourner un film Marvel à un moment donné cet été. Le film Mackie n’est pas nécessairement Marvel Mackie. L’acteur joue toutes sortes de rôles. Mais tous n’exigent pas de «maintenir le sol au lieu que le sol le retienne».

Toute la discussion était centrée sur la préparation physique requise pour les films Marvel. Le fait que Mackie soit déjà un mois dans le processus de formation suggère que son rôle sera important. C’est une chose d’avoir un caméo dans le MCU et une autre d’être l’un des protagonistes. Vous n’auriez pas besoin d’autant de formation pour un bref caméo.

Dans cet esprit, nous n’avons aucune idée du film Marvel qui pourrait commencer à tourner dans trois mois. Quoi qu’il en soit, il devrait être lancé en 2022 ou au début de 2023 – voici à quoi ressemble le calendrier MCU de Marvel:

2022:

25 mars: Doctor Strange dans le multivers de la folie 6 mai: Thor: Love and Thunder 8 juillet: Black Panther: Wakanda Forever 7 octobre: ​​UNTITLED MARVEL 11 novembre: The Marvels

2023:

17 février: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 5 mai: Guardians of the Galaxy Vol. 3 28 juillet: UNTITLED MARVEL 3 novembre: UNTITLED MARVEL

Nous nous attendons à ce que Fantastic Four soit lancé en juillet 2023 et Deadpool 3 en novembre 2023, compte tenu de ce que de récentes fuites ont dit. Mais nous n’avons toujours pas de titre pour cette date de sortie du 7 octobre 2022.

Marvel pourrait-il publier Captain America 4 à un moment donné dans un proche avenir? Est-ce un crossover différent qui obligerait Mackie à suivre un cours de fitness complet pour se mettre en forme? Est-ce la suite de Black Panther? Est-ce une nouvelle émission de télévision? Nous n’avons aucun moyen de savoir. Mackie nous a peut-être donné la friandise passionnante, mais il est peu probable que nous obtenions autre chose de Marvel tant que le studio ne sera pas prêt à faire des annonces sur les projets futurs.

L’interview complète de Trevor Noah avec Anthony Mackie sur The Daily Show suit:

