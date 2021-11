Anthony Martial choisit de faire du jet ski tandis que Marcus Rashford choisit de s’entraîner – Man United News And Transfer News

Peu de gens dans le football doutent du talent de la star de Manchester United Anthony Martial, mais beaucoup remettent en question son application et son éthique de travail.

Un rapport plus tôt dans la journée de Laurie Whitwell de . n’aidera certainement pas sa réputation à cet égard.

Marcus Rashford et Mason Greenwood n’ont pas rejoint le camp anglais afin de se concentrer sur leur forme physique et, dans le cas de Rashford, de se remettre d’une maladie. Whitwell rapporte que la paire « a participé à une session mercredi avec une sélection de joueurs de moins de 23 ans et de moins de 18 ans ».

« Hannibal Mejbri, Charlie McNeill et Charlie Wellens faisaient partie du groupe subissant une série d’exercices décrits comme rapides, axés sur la possession et la finition. »

Rashford s’est également joint à l’entraînement de l’académie jeudi et vendredi.

Cependant, en revanche, Martial » s’est envolé avec sa famille pour Dubaï dimanche et a fait du jet-ski dans le golfe Persique et du vélo dans le gymnase « .

Il n’y a bien sûr aucune loi interdisant de profiter de votre temps libre, mais étant donné la lutte de Martial pour reconquérir sa place dans la première équipe, le contraste entre son approche et celle de Rashford est saisissant.

À la fin du mois dernier, l’épouse de Martial, Melanie, a posté sur Instagram que son mari avait été abandonné et n’avait pas été blessé, comme l’avait laissé entendre le manager Ole Gunnar Solskjaer.

Le choix du Français de faire du jet-ski alors que Rashford et Greenwood, autres prétendants aux premières places sur l’aile de l’équipe, travaillent dur à Carrington est décevant.

« Solskjaer a donné à ses joueurs le choix de se présenter à Carrington en son absence, avec d’autres entraîneurs dans le bâtiment », rapporte Whitwell, suggérant que donner aux joueurs ce choix n’était peut-être pas la meilleure décision compte tenu des circonstances actuelles.

« Des sources pensent que des sessions supplémentaires de travail ensemble avant le voyage à Watford le 20 novembre auraient pu être bénéfiques », note-t-il. « Il y a des gens proches du club qui pensent qu’il y avait place pour une pratique supplémentaire sur les modèles de jeu. »

De toute évidence, Martial n’était pas l’une de ces sources.