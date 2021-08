Anthony Martial de Manchester United est «léger», «joue comme s’il s’en fichait» et «pourrait être une pomme pourrie» car la capacité de l’attaquant est remise en question après avoir choqué l’affichage de Southampton

in

Anthony Martial “joue comme s’il s’en fichait”, déclare Jamie O’Hara, après la mauvaise performance de l’ailier de Manchester United lors de son match nul 1-1 contre Southampton dimanche.

Le Français, pour lequel United a dépensé 36 millions de livres sterling en 2015, n’a pas réussi à impressionner une fois de plus alors que les Red Devils ont trouvé un moyen de revenir par derrière contre les Saints.

Martial n’a pas pu aider Manchester United à obtenir les trois points contre Southampton

Après avoir marqué contre Liverpool à ses débuts, Martial n’a pas forcément répondu aux attentes et n’a marqué que quatre fois en Premier League la saison dernière.

Mason Greenwood a marqué son deuxième but lors des deux premiers matchs de United pour gagner un point à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer sur la côte sud, et le jeune est l’un des nombreux attaquants contre lesquels Martial se bat pour une place dans le onze de départ de United.

Greenwood, Marcus Rashford, qui est actuellement blessé, Jadon Sancho, Edinson Cavani et Dan James peuvent tous jouer des rôles similaires et, après la performance de Martial dimanche, il pourrait avoir du mal à prendre un nouveau départ sous Solskjaer de sitôt.

Mason Greenwood, en revanche, a été dans une forme sensationnelle

O’Hara est d’accord et, en plus de critiquer l’affichage de United à St Mary’s, il a distingué Martial pour sa performance “choquante”.

“Je pensais que Manchester United était en fait vraiment pauvre”, a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham sur talkSPORT Breakfast.

«Ils étaient si négligents en possession. Dans le dernier tiers, lorsqu’ils sont entrés dans des zones clés, ils n’ont tout simplement pas fait la bonne passe.

“Paul Pogba, je pensais, était fantastique. Il a dirigé le spectacle. Il était un acte de classe absolu.

“Mais Martial était choquant, c’était une très mauvaise performance de sa part.

Paul Pogba a également fait un excellent match contre les Saints

«Il joue juste comme s’il ne se souciait pas de savoir s’il joue bien ou non. C’est une attitude étrange à avoir.

“Quand j’allais sur un terrain de football, j’étais juste obsédé par le fait d’essayer d’être le meilleur joueur là-bas.

« Martial joue juste comme s’il se fichait d’être bon ou pas. C’est juste bizarre sa façon de jouer parce qu’il a tellement de talent.

Les fans de United s’attendaient à plus de Martial après son premier but contre Liverpool il y a six ans

«Mais ce n’est pas assez bon, il est à des kilomètres quand vous le comparez à Lukaku, ce sont juste des mondes à part.

« J’ai été déçu par Manchester United. Si vous voulez être des prétendants au titre et pensez que vous allez gagner la ligue, vous devez battre Southampton.

Et ses commentaires ont été repris par Simon Jordan.

L’expert franc-parler de talkSPORT a déclaré: «Je l’ai regardé au cours des deux ou trois dernières années, objectivement, et j’ai pensé que si vous le jouez comme un séjour principal, vous n’obtiendrez jamais grand-chose.

«Il n’a tout simplement pas ce qu’il faut d’une équipe d’élite de Manchester United pour mettre la peur de Dieu dans l’opposition et livrer semaine après semaine.

« Si vous pouvez le gérer dans le cadre d’une équipe et qu’il n’est pas un problème dans les coulisses, alors c’est une partie merveilleuse d’une équipe, mais je n’ai pas l’impression que c’est ce que recherche ce garçon.

Martial a été surclassé par l’attaquant vétéran Edinson Cavani la saison dernière

“Je pense que l’histoire de United est passée d’Anthony Martial et je pense que le problème pour Anthony Martial est de savoir comment cela se manifeste pour lui?”

Il a ajouté : « Je pense qu’il est léger. Je pense qu’il le fait quand il en a envie.

« Oui, il a beaucoup de potentiel. Memphis Depay aussi, mais ils ne le livrent pas dans des clubs comme Manchester United parce que les attentes, les exigences et la scène sur laquelle ils jouent sont bien plus monumentales que partout ailleurs.

“Pour moi, il est l’incarnation des footballeurs qui ont un talent démesuré mais qui n’ont tout simplement pas l’application psychologique ou la force innée requise pour concourir à ce niveau et ne pas être un élément clé de l’équipe de Manchester United.

“Ensuite, vous avez la désillusion de ne pas être un élément clé car ils ont un peu évolué à partir de là et il deviendra peut-être une influence perturbatrice.”

L’ancienne star de Liverpool, Danny Murphy, était moins cinglante à propos de ses capacités, estimant que son record devant le but est bien pour un attaquant large.

Cependant, l’ancien milieu de terrain pense qu’il ne fera jamais partie de l’équipe première de Solskjaer, ce qui pourrait le perturber à long terme.

Martial est arrivé comme une perspective chaude de Monaco mais n’a pas été à la hauteur des attentes

Muphy a déclaré à White et Jordan : « Il a marqué 78 buts en 260 matchs en tant que joueur large, ce qui est généralement ce qu’il est, il joue parfois au milieu, il a joué au milieu hier. Un ratio de buts sur trois n’est pas mal du tout pour un homme large.

«On pourrait dire que dans un club de haut niveau, vous devriez le faire, et il devrait le faire. Est-il maintenant dans le meilleur XI de United? Pour moi, non.

« S’ils veulent gagner la ligue et devenir compétitifs, obtient-il leur meilleur onze ? Non.

«Est-il le type de joueur d’équipe que vous voulez en termes de nombre, quelqu’un qui arrive et peut marquer des buts et marquer des buts, indépendamment de son langage corporel et de ce que vous pensez de lui? Oui.

« Le problème avec lui, c’est qu’il pourrait être un peu – je porte un jugement sur ce que je vois de loin de lui, je ne le connais pas – d’une pomme pourrie. Quelqu’un qui met l’ambiance.

« Nous regardons parfois les joueurs et voyons ce que nous voulons voir. Dimitar Berbatov était un excellent exemple de quelqu’un qui n’avait pas l’air d’avoir vraiment essayé aussi fort, même s’il était merveilleusement doué.

Le comportement de Martial a été comparé à celui de Berbatov qui avait l’air langoureux malgré des statistiques impressionnantes

«Quand vous regardez les chiffres de Berbatov, ses statistiques de course et tout, il était toujours là avec tout le monde. C’était juste son style, son apparence.

“Parfois, les joueurs, esthétiquement, n’ont pas l’air très bons et certains ont l’air plus occupés que d’autres.

«Je pense que Martial ne s’aide pas parfois avec son langage corporel. Je ne pense pas qu’il soit particulièrement un grand atout en termes de cohésion d’équipe, d’unité et d’effectif.

“Parfois, il a l’air de bouder et quand il se présente en tant que sous-marin, il a parfois l’air d’être ennuyé et de ne pas vouloir être là.”

