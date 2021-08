Anthony Martial en forme et prêt avant l’ouverture de la saison de Manchester United – News 24

in

Anthony Martial de Manchester United a déclaré sa détermination à retrouver une forme et une forme physique optimales avant la nouvelle saison.

L’attaquant a suivi un excellent 2019/20 avec un 20/21 décevant, terminant une campagne marquée par l’incohérence et les blessures avec seulement quatre buts.

La saison déjà décousue du Français s’est brutalement terminée par une blessure au genou subie alors qu’il était en service international en mars.

Le joueur de 25 ans n’a pas encore franchi le pas de jeune prometteur à tireur d’élite mature et espère qu’un manque d’autres options lui suffira pour gagner une nouvelle chance de rédemption.

L’Athletic a rendu compte de la lutte de Martial pour tirer le meilleur parti de ses capacités, notant sa confusion face aux encouragements des entraîneurs à faire de meilleures courses. Il aurait inquiété le personnel de l’arrière-boutique avec son «appréciation de l’espace au niveau des adolescents».

Cependant, dans une interview avec le site officiel du club, il a révélé son empressement à rappeler aux fans de United ses capacités à la veille de la nouvelle campagne.

« Je me sens beaucoup mieux », dit-il au site, « En me retrouvant avec l’équipe et en m’entraînant à nouveau avec eux, je ressens vraiment une grande amélioration.

“Je vais avoir besoin de quelques semaines de plus pour atteindre mon niveau de forme physique le plus élevé, et je suis vraiment heureux en ce moment…”

Après avoir profité d’une course devant les fidèles d’Old Trafford lors de la victoire 4-0 sur Everton, Martial se concentre sur la course au sol contre les anciens ennemis Leeds United.

« Depuis, j’ai fait mon meilleur travail de préparation, afin d’être sûr de revenir dans la meilleure forme possible… J’espère éviter les blessures, bien sûr, et être vraiment prêt et en pleine forme physique, pour pouvoir faire une belle saison et remporter des trophées.

«(Leeds) va être un gros match, car nous sommes tous conscients de l’intense rivalité entre ces deux grands clubs… c’est à nous de prendre un bon départ.

« Nous les connaissons comme une équipe qui ne s’arrête jamais de courir… Ce sera à nous de les égaler physiquement et de nous rapprocher, et de trouver l’espace pour pouvoir les frapper avec nos contre-attaques.

Avec Edinson Cavani en congé prolongé et Marcus Rashford se remettant d’une opération à l’épaule, un ajustement et le licenciement de Martial seraient un coup de pouce opportun pour le patron des Reds, Ole Gunnar Solskjaer.

Avec un peu de chance, il y a une vraie substance derrière le discours de combat et Martial peut revenir à son excellent meilleur, à partir de samedi.