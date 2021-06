Anthony Martial et Donny van de Beek «sur la liste des transferts de quatre hommes» pour financer le transfert de Manchester United pour l’as du Borussia Dortmund Jadon Sancho avec les Red Devils n’ont pas encore pris la décision de Jesse Lingard

in

Selon certaines informations, Manchester United pourrait vendre jusqu’à quatre joueurs afin de financer le transfert de Jadon Sancho.

Les Red Devils sont sur le point d’atteindre leur objectif de transfert à long terme dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 77 millions de livres sterling du Borussia Dortmund.

. ou concédants de licence

Man United poursuit Sancho depuis plus d’un an

Et ESPN affirme que “des offres réalistes pour les joueurs de l’équipe seront considérées” par les chefs de United.

Le rapport ajoute qu’Anthony Martial et Donny van de Beek, Diogo Dalot et Andreas Pereira risquent de partir cet été.

United n’a pas encore pris de décision sur Jesse Lingard, qui a excellé en prêt à West Ham la saison dernière.

Martial, dont la saison s’est terminée prématurément en raison d’une blessure au genou en mars, a lutté pour une forme constante pendant la majeure partie de ses six années à United et n’a réussi à marquer que quatre buts en Premier League la saison dernière.

.

Martial a été surclassé par l’attaquant vétéran Edinson Cavani la saison dernière

.

Van de Beek a connu une première saison difficile en Angleterre

Pendant ce temps, Van de Beek, arrivé de l’Ajax pour 35 millions de livres sterling l’été dernier, a passé la majeure partie de sa première saison sur le banc avec seulement quatre départs en Premier League à son actif.

Dalot et Pereira ont passé la saison 2020/21 en prêt à l’AC Milan et à la Lazio, respectivement, et pourraient être définitivement déchargés dans les prochains mois.

.

La forme de Dalot à l’AC Milan a entraîné une sélection senior et des débuts pour le Portugal à l’Euro 2020 plus tôt ce mois-ci

.

Pereira a apprécié le temps de jeu régulier à la Lazio

Il est entendu que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, souhaite conserver le noyau de son équipe, le club déclarant que ” chaque joueur a une évaluation réaliste “.

Les départs possibles des joueurs de la première équipe permettront d’équilibrer les comptes avec l’arrivée attendue de Sancho.

L’ailier anglais a marqué 16 buts et enregistré 14 passes décisives lors d’une autre campagne impressionnante en Allemagne.