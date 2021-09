Anthony Martial était ” inexistant ” et ” a disparu ” contre West Ham, Ole Gunnar Solskjaer ayant été invité à utiliser l’approche de Thomas Tuchel pour motiver l’as de Manchester United qui souffre de ” problèmes de confiance “

Anthony Martial fait l’objet d’un examen minutieux après sa performance «inexistante» lors de la défaite de Manchester United en Coupe Carabao contre West Ham United.

talkSPORT a été informé que le Français souffrait de “problèmes de confiance” à l’avant, mais c’est son manager Ole Gunnar Solskjaer qui a été interrogé sur son verdict sur son attaquant raté.

Martial n’a pas réussi à trouver le fond du filet, encore une fois

Après avoir remporté une victoire spectaculaire lors de leur match précédent contre le même adversaire, la confiance aurait été élevée dans l’équipe de United.

Cela a toutefois été de courte durée, car les Irons ont pris leur revanche en Coupe de la Ligue mercredi soir, et à Old Trafford également, les hôtes n’enregistrant que six tirs cadrés sur 27 tentatives.

Après le match, l’animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, a critiqué Solskjaer pour ses réponses à propos de Martial et d’une autre mauvaise sortie du joueur de 25 ans, et il lui a été demandé de suivre l’exemple du manager de Chelsea, Thomas Tuchel.

Après le match, Solskjaer a déclaré lorsqu’on lui a posé des questions sur l’affichage inefficace de Martial: “Je ne pense pas qu’il soit juste d’entrer dans des performances individuelles.

“Antho était le même que le reste de l’équipe. Nous avons joué du bon football, il nous manquait juste un peu de cette pointe et il sait ce que nous attendons de lui. Il continue de travailler et il aura ses chances.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham O’Hara au Sports Bar : « Je veux qu’il soit comme Thomas Tuchel, qui sort et est honnête, comme quand Saul a été retiré à la mi-temps, mais il [Solskjaer] donne ces réponses politiquement ennuyeuses.

Solskjaer réfléchira beaucoup à la nuit dernière et Martial sera au cœur de ses préoccupations

Cela étant dit, l’ancien coéquipier d’O’Hara, Jonathan Woodgate, pense que le manager de United n’aurait pas pu dire autre chose.

L’ancien défenseur central a répondu : « Jamie, que voulez-vous qu’il dise ? Voulez-vous qu’il vienne marteler Anthony Martial ?

“Vous pouvez voir que Martial a un problème de confiance en ce moment, donc il doit rester de son côté, il a besoin de lui. Si vous êtes le gaffer, vous n’allez pas commencer à le battre en public, n’est-ce pas ? Vous ne pouvez pas, pas à ce stade.

« Peut-être qu’il est derrière des portes closes [telling him what to do] et il l’attrape et il le lui montre et il le fait sur le terrain d’entraînement.

“Peut-être qu’il l’est, mais il ne va pas s’asseoir là et frapper son avant-centre dans le pubis, il doit le dire, soyons honnêtes.”

Solskjaer a beaucoup de travail à faire pour faire renvoyer Martial

Malgré le manque de confiance de Martial, ce fut une glorieuse opportunité de se frayer un chemin dans les plans de Solskjaer, en particulier avec Cristiano Ronaldo en tête des matchs de Premier League et de Champions League depuis son retour cet été.

Malheureusement pour lui, il n’a pas pu en tirer le meilleur parti et l’ancien milieu de terrain de Chelsea, Andy Townsend, a condamné sa performance alors qu’il était assis dans la cabine de commentaires de talkSPORT à Old Trafford.

“J’ai peur des gens comme Anthony Martial, inexistants, rien de lui, rien du tout de lui”, a-t-il déclaré.

“Il a eu quelques occasions, n’en a pas profité et a disparu.”

