Anthony Martial: la star de Manchester United et Ralf Rangnick s’affrontent sur le souhait de Séville – Man United News And Transfer News

Les fans de Manchester United ont appris exactement ce qui s’était passé avec Anthony Martial et Ralf Rangnick, plusieurs sources confirmant le désir de partir pour Séville.

Selon le Daily Mail, Martial aurait parlé à Rangnick mercredi dans ses efforts pour quitter le club en janvier pour Séville.

Il est entendu que le talentueux Français est frustré par le manque de départs qu’il a eu cette saison, bien qu’il n’en ait peut-être plus car il a « irrité » son manager.

Rangnick était agacé parce que l’agent de Martial a annoncé publiquement le désir de son client de partir sans avoir d’abord parlé au gérant.

Il est dit que les pourparlers de mercredi étaient un effort pour résoudre son avenir, Séville ne souhaitant un accord de prêt qu’en janvier.

La position d’Anthony Martial a toujours été claire après sa déclaration d’agent. Il veut partir en janvier et Séville serait l’une de ses options préférées. Mais il n’y a toujours pas d’accord complet. 🔴 #MUFC Son salaire est toujours le problème, en attendant de discuter avec Man United. Course toujours ouverte. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 décembre 2021

Fabrizio Romano a tweeté : « La position d’Anthony Martial a toujours été claire après sa déclaration d’agent. Il veut partir en janvier et Séville serait l’une de ses options préférées. Mais il n’y a toujours pas d’accord complet. 🔴 #MUFC

« Son salaire est toujours le problème, en attendant de discuter avec Man United. Course toujours ouverte.

Le Telegraph confirme ce que rapporte le Daily Mail, mais ajoute quelques points tels que Rangnick sachant qu’il doit faire des sorties avant de pouvoir penser à des entrées.

Ils ajoutent également que Séville a essayé de signer Martial dans le passé et souhaite donc obtenir un prêt cette fois-ci, mais aurait du mal à réunir les finances nécessaires pour conclure un accord.

Selon ., le moment de l’annonce publique de l’agent de Martial a surpris ceux d’Old Trafford car il venait de se rendre indisponible pour jouer en raison d’une blessure.

Il existe également une confusion quant à l’objectif de l’annonce étant donné comment il a été mis à disposition pour le transfert depuis l’été, sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le légendaire Norvégien a pensé qu’il valait mieux récupérer le plus d’argent possible afin de financer un achat ailleurs.

Il est également entendu que le personnel de United n’était pas satisfait du manque de communication de Martial lors de ses multiples blessures, remontant même à la saison dernière.

L’Athletic rapporte que l’ancien homme de l’AS Monaco gagne environ 240 000 £ par semaine, ce qui complique les choses pour tout club qui tient à sa signature, même en qualité de prêt.

Barcelone n’est plus enthousiaste et Lyon et Séville pourraient ne pas être en mesure de conclure un accord tandis que la Juventus ne recherche plus le type de joueur qu’est Martial.

L’Athletic poursuit en disant que United peut accepter un prêt si des frais sont impliqués, mais que les fans ne devraient pas être surpris de voir le joueur rester au-delà de janvier.