Anthony Martial: les fans de Manchester United perdent patience après la performance de West Ham – Man United News And Transfer News

in

Les fans de Manchester United semblent avoir finalement perdu patience avec Anthony Martial après une performance anonyme lors de la défaite contre West Ham.

L’attaquant polyvalent a reçu un départ rare et a été chargé de mener la ligne dans un match à basse pression à Old Trafford.

Malheureusement, United n’a pas pu marquer malgré 27 tirs et l’affichage terne de Martial n’a certainement pas aidé.

Les visiteurs se sont faufilés avec une victoire 1-0, mais Ole Gunnar Solskjaer sera furieux que son équipe ait laissé une chance de remporter un trophée.

Cristiano Ronaldo était complètement reposé pour le match nul, Martial avait donc tout le match pour plaider sa cause et on peut dire qu’il ne s’est guère dérangé.

Si Cristiano Ronaldo, 36 ans, pouvait suivre, défendre et courir sur le terrain, quelle excuse a Anthony Martial, 25 ans ? Lent, indifférent et statique à l’avant. Il est difficile de le défendre. – UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) 22 septembre 2021

Martial est un joueur tellement fini. – UnitedMuppetiers (@Muppetiers) 22 septembre 2021

Martial est terminé. Je pensais que cette saison il reviendrait frais et affamé. Mais ne le voyez pas sur le terrain. N’offrant absolument rien encore une fois. #mufc – Aditya Reds (@aditya_reds) 22 septembre 2021

La carrière de Martial United est pratiquement terminée, ce gars ne revient pas – 🌊™️ (@RealistGlizzy) 22 septembre 2021

Pourquoi Martial ne s’en soucie-t-il jamais ? – Liam Canning (@LiamPaulCanning) 22 septembre 2021

La carrière d’Anthony Martial est terminée à Man United si nous sommes honnêtes – Aidan Walsh (@AidanWalshMUFC) 22 septembre 2021

L’absence de but n’était même pas le vrai problème avec Martial, les fans ayant rapidement souligné qu’il n’avait guère contribué autrement.

L’attaquant français n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un certain temps et Solskjaer est à court d’idées pour l’inspirer.

Certains fans ont fait valoir que Martial devait être l’homme principal incontesté pour briller et donc les arrivées d’Edinson Cavani et Ronaldo ont eu un effet néfaste sur lui.

Cependant, Solskjaer ne peut pas se permettre de répondre aux besoins d’un seul joueur et, malheureusement, il semble que le temps de l’ancien monégasque à Old Trafford soit terminé.