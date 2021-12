Anthony Martial rejoindrait Newcastle « à cause de l’argent », a déclaré talkSPORT, alors que le paria de Manchester United est invité à rester à l’écart des Magpies  » relégués  » en janvier

Tout joueur de football international qui rejoint Newcastle en janvier le ferait pour de l’argent, a-t-on dit à talkSPORT.

Une vente au Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite pour 305 millions de livres sterling en octobre 2021 a catapulté Newcastle au rang des clubs de football les plus riches du monde, mais les choses ne se sont pas améliorées sur le terrain.

PA : Association de presse

Mohammed bin Salman qui dirige le PIF est le propriétaire le plus riche du football

Eddie Howe espérait lancer la révolution sur le terrain mais les choses n’ont pas beaucoup changé

Le manager très décrié Steve Bruce a été limogé des semaines après l’accord, et malgré l’arrivée d’Eddie Howet, les résultats n’ont pas connu une grande amélioration.

Howe a mené les Magpies à leur première victoire de la saison contre Burnley, mais l’équipe occupe toujours la 19e place du classement de la Premier League, juste au-dessus de Norwich à la différence de buts.

La fenêtre de transfert de janvier donne à Newcastle la possibilité de corriger les choses, en dépensant de l’argent pour permettre de remonter le classement vers la sécurité, mais avec seulement dix points après 18 matchs, le tableau est de plus en plus sombre.

L’un des nombreux noms avec lesquels Newcastle a été lié est Anthony Martial, exclu de Manchester United, qui aurait dit à son club qu’il souhaitait partir.

Un malheureux Martial a demandé à quitter Man United en janvier, et Newcastle pourrait être l’un des seuls clubs à pouvoir payer son salaire

GETTY

Mais un passage à Newcastle en difficulté le verrait loin de l’équipe de France

Mais aux yeux de Carlton Palmer, ancien joueur de l’Angleterre et des Magpies, un joueur comme Martial sacrifierait sa place dans l’équipe de France pour la Coupe du monde en déménageant à Newcastle, ce qui signifie que ce serait uniquement lié à l’argent.

« Je me demanderais s’il est allé à Newcastle », a expliqué Palmer sur talkSPORT. « Je poserais des questions à n’importe qui en ce moment qui est allé à Newcastle.

« Pas de manque de respect envers Newcastle… écoutez, j’ai adoré jouer à Newcastle, je pense que c’est un club de football fantastique, mais je pense qu’ils sont en panne. Je pense qu’ils sont relégués.

Newcastle pourrait encore sortir du pétrin mais devra maîtriser janvier

« Alors pourquoi iriez-vous là-bas ? La seule raison pour laquelle vous iriez là-bas si vous êtes un footballeur international – parce que vous avez une Coupe du monde au coin de la rue – la seule raison pour laquelle vous y iriez est à cause de l’argent, c’est sûr. «

Un autre expert de talkSPORT, Micky Gray, était d’accord avec Palmer et a signalé un autre problème auquel Newcastle sera confronté en janvier.

Gray a expliqué: « Vous pourriez avoir un joueur dont l’agent se rend au club et dit » Je signerai pour vous, mais si nous sommes relégués, je veux une clause de sortie »

« C’est le problème que Newcastle va avoir, les chiffres ne sont pas un problème, ils peuvent payer ce qu’ils veulent, mais je ne pense pas que des joueurs comme Martial voudront jouer au championnat de football. »

