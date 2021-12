Anthony Martial s’apprête à passer début janvier à Séville – Man United News And Transfer News

Anthony Martial semble presque certain de quitter Manchester United dans la prochaine fenêtre de transfert de janvier, une décision qualifiée d' »imminente » par la presse espagnole.

Depuis une saison 2019/20 exceptionnelle, le Français a traversé une période torride à Old Trafford et s’est vu baisser la hiérarchie derrière Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Mason Greenwood dans les rôles d’avant-centre et d’ailier .

Son agent, Philippe Lamboley, a récemment déclaré que son joueur souhaitait partir en janvier en raison d’un simple besoin de jouer au football.

Il y a eu des liens avec la Juventus et l’Atletico Madrid, mais selon Estadio Deportivo, c’est l’équipe espagnole de Séville qui semble sur le point de conclure l’accord.

‘En sa faveur, [Martial] est capable de jouer à la fois comme avant-centre et sur les deux ailes », a déclaré le point de vente.

‘A l’avant, il pourrait échanger sa position avec Rafa Mir, qui reste complètement seul jusqu’en février avec Munir [El-Haddadi] et [Youssef] Participation d’En-Nesyri à la Coupe d’Afrique des Nations.

«Et sur l’aile, il donnerait à Lopetegui des options de rotation … [Lucas] Ocampos et Papu Gómez, qui ont joué chaque minute des derniers matchs en raison des pertes de [Erik] Lamela et Suso.

« Sa signature est donc non seulement vitale mais aussi si nécessaire qu’elle sera imminente. »

L’Estadio explique que l’accord sera sur la base d’un prêt et que United devra contribuer à une partie du salaire de Martial.

L’équipe andalouse ne peut pas égaler son salaire net annoncé de 8 millions d’euros.

Et bien qu’une option d’achat puisse être incluse dans l’accord, il est également reconnu que le type de chiffre que United exigerait est probablement hors de portée de Séville.

Fait intéressant, le point de vente affirme également que Séville a tenté de signer Martial en 2019, mais l’accord a été interrompu lorsque Ole Gunnar Solskjaer a succédé à José Mourinho à United.

Le fait que le joueur devra couvrir les participants à la CAN devrait signifier que l’accord sera conclu au début de cette fenêtre de transfert. Pour la part de United, le prêt aurait du sens car s’il réussissait, il augmenterait la valeur marchande de Martial pour une vente d’été.

Si c’est aussi « imminent » que le prétendent les médias espagnols, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Edinson Cavani, qui cherchait également désespérément à s’éloigner d’Old Trafford le mois prochain, avec un accord qui aurait été conclu avec Barcelone. Il est peu probable que le patron de United, Ralf Rangnick, laisse les deux joueurs se déplacer au milieu de la campagne, car cela laisserait les Red Devils désespérément à court de couverture en position d’avant-centre.