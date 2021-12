Anthony Martial sera « probablement » prêté en janvier avec deux autres clubs intéressés – Man United News And Transfer News

Anthony Martial est plus susceptible de quitter Manchester United en prêt en janvier qu’en transfert permanent, deux clubs français souhaitant l’embarquer.

L’agent de Martial Philippe Lamboley a annoncé la semaine dernière que son joueur souhaitait quitter le club dans la fenêtre d’hiver en raison d’un manque de temps de jeu.

Et selon le média français fiable RMC Sport, le Paris Saint Germain et Lyon ont tous deux manifesté leur intérêt pour le Français.

« Avec 359 minutes de jeu depuis le début de la saison, Anthony Martial ne peut pas être satisfait de sa situation à Manchester United », rapporte RMC.

L’international français (26 ans, 30 sélections) veut jouer plus souvent et ne pense pas vraiment que son cas puisse s’améliorer avant la fin de la saison.

‘[He] devrait quitter Manchester United dans quelques semaines. Probablement en prêt. Janvier n’est jamais le bon moment pour se relancer dans un club de longue date pour un attaquant qui a un salaire important en Premier League et qui est sous contrat jusqu’en 2024 (avec une année supplémentaire en option).

«Plusieurs clubs se sont fermement positionnés pour Martial.

‘O[lympique] L[yonnaise] restent intéressés, mais … leurs difficultés sportives actuelles représentent un obstacle majeur.’

Lyon est actuellement 13e de Ligue 1 et vient de subir une déduction de points après des violences de foule. Comme le suggère RMC, un acteur ambitieux peut ne pas y voir une proposition particulièrement attrayante dans l’état actuel des choses.

RMC poursuit ensuite en affirmant que Martial avait été identifié comme un possible remplaçant de Kylian Mbappe l’été dernier, si son compatriote avait rejoint le Real Madrid. Cependant, ils disent que le PSG se concentrera sur le déplacement des joueurs de leur équipe la plus lourde cet hiver plutôt que d’en faire venir d’autres.

De plus, si la raison du départ de Martial est d’avoir du temps de jeu, il pourrait se retrouver à réchauffer le banc encore plus au PSG qu’à Old Trafford, ce qui rend cela peu probable pour le moment.

Newcastle United et la Juventus ont également été mentionnés, mais les Geordies sont dans une position encore pire que Lyon dans leurs ligues respectives et même la Juve est également en difficulté en ce moment, se classant sixième en Serie A avec les deux clubs de Rome capables de les pousser à la huitième place. s’ils gagnent leurs parties en main.

Si un déménagement permanent n’est pas négocié, un prêt à Lyon pourrait bien constituer un bon environnement pour le retour de Martial. Un retour dans le sud de la France n’a certainement pas nui à son prédécesseur à United, Memphis Depay, qui a utilisé le club français comme tremplin pour relancer sa propre carrière et s’assurer un transfert à Barcelone.