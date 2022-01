Anthony Martial surveillé par Newcastle United désespéré – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Anthony Martial, serait sur le radar de Newcastle United ce mercato de janvier.

La nouvelle survient après la blessure de Callum Wilson, Eddie Howe semblant désespéré de trouver une source d’objectifs pour le remplacer.

Re Anthony Martial & NUFC… Man Utd dit hésiter à laisser partir les joueurs (pour l’instant) à cause de Covid, mais on me dit que Newcastle surveille la situation. Martial n’était peut-être pas en haut de la liste avant janvier, mais la blessure de Wilson a changé la façon de penser et accru l’urgence. Un à regarder. – Craig Hope (@CraigHope_DM) 6 janvier 2022

L’agent de Martial avait précédemment annoncé que son client espérait quitter le club, Ralf Rangnick confirmant la nouvelle et abandonnant par la suite le joueur.

Le patron allemand n’a pas vu la nécessité de remettre des minutes au talentueux Français suite à sa volonté publiquement annoncée de changer de camp.

Rangnick était clairement agacé par la manière dont Martial menait ses affaires, le gérant n’ayant pas été informé avant la presse.

L’ancien joueur de l’AS Monaco souhaiterait un changement dans sa carrière après sept années passées à Manchester United.

Martial est un favori des fans, mais il n’y a jamais eu de moment où son départ décevrait le moins les fans.

Au contraire, les supporters encourageraient la vente si cela impliquait de faire appel à un milieu de terrain défensif indispensable à la place.

Le stock de Martial n’a jamais été aussi bas et il est sûr de dire que United a une force en profondeur dans ses positions avancées et peut faire face à son absence.

Cependant, malgré les richesses de Newcastle, Howe tenait à investir son budget dans d’autres postes et ils ne se rapprocheront probablement de United que s’ils sont absolument désespérés.