Anthony Pompliano dit « Nous ne devrions pas nous excuser pour la consommation d’énergie de Bitcoin », bien que le rapport le nie

Anthony Pompliano (Pomp) a déclaré à CNBC qu’il pensait qu’il n’était pas nécessaire de s’excuser pour la consommation d’énergie de Bitcoin. Cependant, un rapport de Trading Platforms montre des chiffres inquiétants.

Le podcasteur Anthony Pompliano, co-fondateur de Morgan Creek Digital, a été une figure influente en matière de Bitcoin au cours des dernières années. En février 2020, il a publié une prévision selon laquelle d’ici la fin de 2021, la principale crypto-monnaie vaudrait 100 000 $. Bien que sa projection ne se soit pas réalisée et que la pièce en vaille la moitié, il reste un fidèle croyant en BTC et l’a dit dans sa dernière interview avec la chaîne CNBC.

En fait, et malgré la haine des défenseurs de l’environnement, il soutient que La consommation excessive d’énergie du minage de Bitcoin ne devrait pas être une excuse. C’était ses mots :

Nous ne devrions pas nous excuser pour la consommation d’énergie de Bitcoin, les choses cruciales dans le monde utilisent de l’énergie.

L’interview a eu lieu le 27 décembre dans le journal télévisé et le talk-show de CNBC « Squawk Box » avec Joe Kernen. Là, il a déclaré que de nombreuses personnes négligent les « points clés » de « l’argument climatique » contre l’écosystème Bitcoin, en particulier en ce qui concerne les comparaisons avec les monnaies fiduciaires telles que le dollar américain :

« Il existe une relation linéaire entre la consommation d’énergie et le système dollar : pour prendre en charge plus d’utilisateurs et plus de transactions, nous devons consommer plus d’énergie, plus de centres de données, plus d’agences bancaires, plus de guichets automatiques.

Il a ajouté : « La Blockchain Bitcoin n’a pas cette même relation linéaire avec la consommation d’énergie, puisque, quel que soit le nombre de transactions par bloc, chaque bloc consomme la même énergie. »

Et il a souligné :

À mesure que Bitcoin évolue, il sera plus efficace car il pourra ajouter plus de valeur économique à chacun de ces blocs. Dans l’ancien système, à mesure qu’il évolue, il doit consommer plus d’énergie… nous ne devrions pas nous excuser pour la consommation d’énergie.

Vous pouvez regarder la vidéo complète de l’interview ici.

Rapport inquiétant : Bitcoin Energy contre Google et Facebook

Cointelegraph raconte que l’interview a été diffusée le même jour que la nouvelle recherche de Trading Platforms a été publiée, montrant que la consommation d’énergie de l’écosystème Bitcoin eC’est huit fois celui de Google et Facebook réunis.

Le rapport indique que « la crainte réside dans la quantité d’électricité qu’un si petit secteur consomme ».

Selon les données présentées par Tradingplatforms.com, Bitcoin dévore 143 térawattheures (TWh) d’énergie par an. C’est plus que de nombreux pays européens de taille moyenne, comme la Norvège et la Suisse. Cependant, il convient de noter qu’elle est infiniment inférieure à la quantité d’énergie en Chine et aux États-Unis.

L’enquête précise :

« La comparaison des demandes d’électricité de Bitcoin à celles des entreprises technologiques individuelles met en évidence le contraste frappant de leurs volumes de consommation. Par exemple, Google, le moteur de recherche principal, n’utilise que 12 TWh. C’est un douzième de la consommation d’énergie de BTC.

De même, les besoins en énergie de Facebook sont nettement inférieurs à ceux de BTC. Le géant des réseaux sociaux ne nécessite que 5 TWh d’électricité pour ses fonctions. C’est un maigre 3,5% de ce dont la cryptographie a besoin. «

