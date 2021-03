Anthony Pompliano dit que Bitcoin est un prédateur apex des marchés financiers, la Réserve fédérale a interdit les marchés baissiers ⋆ Crypto new media

Le fondateur de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, affirme que Bitcoin est le prédateur suprême des marchés financiers, car il note que les investisseurs s’y précipitent en tant qu’actif refuge.

Dans une interview avec CNBC, Pompliano dit que pour les entreprises gérant de grandes trésors, Bitcoin est le meilleur atout possible pour générer une croissance importante.

«Écoutez, Bitcoin est le prédateur suprême des marchés financiers. Vous avez de l’argent numérique sonore qui a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 200% pendant une décennie. Et si vous êtes assis là et que vous gérez une trésorerie, vous avez des liquidités dans votre bilan, vous me dites où vous allez les placer ailleurs où vous pouvez obtenir ce type de croissance. Taux de croissance annuel composé de 200% pendant une décennie, il n’y a nulle part ailleurs où ils peuvent le mettre. Nous imprimons une somme d’argent sans précédent, et ils recherchent donc un refuge sûr, et Bitcoin est ce prédateur suprême dont tout le monde conclut qu’il est la réponse.

Répondant à l’affirmation selon laquelle Bitcoin est manipulé, le taureau Bitcoin dit que le marché boursier est en fait un excellent exemple de marché manipulé, soulignant la tendance de la Réserve fédérale à le stimuler à chaque fois qu’il s’essouffle.

«Nous avons une Réserve fédérale et des élus qui ont interdit les marchés baissiers. Si vous êtes en bourse et que le marché commence à se corriger, ils interviennent et injectent simplement des liquidités sur le marché. C’est insensé. Si vous voulez parler d’un marché manipulé, parlons du marché boursier… Nous ne pouvons pas avoir des marchés qui ne sont pas autorisés à se corriger. Ce que nous observons, c’est que les investisseurs se précipitent pour trouver un actif où ils peuvent aller qui est un actif programmatique non manipulé et transparent. Et Bitcoin sert cet objectif. »

je

Don’t Miss a Beat – Abonnez-vous pour recevoir des alertes cryptographiques par e-mail directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez sur le Daily Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité



Avertissement: Les opinions exprimées au Daily Hodl ne sont pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos propres risques et que toute perte que vous pourriez subir est à votre charge. Le Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.



Image en vedette: Shutterstock / GrandeDuc