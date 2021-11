Anthony Pompliano dit que BTC reste de loin le roi de la crypto

Anthony Pompliano, un partisan renommé du Bitcoin (BTC / USD), estime que la principale crypto-monnaie reste le leader du marché. Il a partagé son point de vue lors d’une interview plus tôt dans la journée, affirmant que BTC est de loin le roi de la cryptographie. Selon lui, la pièce dicte toujours la direction que prend le marché plus large de la cryptographie.

Dans l’interview, Pompliano a reconnu que la BTC est très volatile par rapport au marché boursier traditionnel. Il a noté que les données de volatilité historiques montrent qu’une baisse de 12% du BTC équivaut à une baisse de 1,7% des actions mondiales comme le S&P 500. En tant que telle, une baisse de 20-24% du BTC équivaut à une baisse du 3,5% sur le S&P 500.

De plus, il a noté que BTC a connu six baisses qui ont dépassé 20 % rien qu’en 2021, y compris la dernière baisse depuis son ATH du 10 novembre de 68 789,63 $ (51 731,25 £).

Cependant, Pompliano pense qu’il est essentiel de comprendre que BTC est le seul marché libre et honnête. Commentant le crash du BTC la semaine dernière, il a déclaré que la principale crypto par capitalisation s’était vendue avant la bourse et d’autres.

Expliquant pourquoi BTC a été le premier à subir la défaite, Pompliano a déclaré qu’il fonctionnait 24h/24 et 7j/7 et que des millions de personnes dans le monde ont accès à son marché. En tant que tel, il sert d’indicateur de prix sur ce que les gens pensent de certains actifs ou marchés financiers.

La demande de BTC est en hausse

Selon Pompliano, il est difficile de connaître le prix minimum du BTC car le marché a une marge d’erreur à la baisse. Cependant, il pense que vérifier combien de personnes ont bénéficié après l’achat de BTC est une mesure clé. Il a noté qu’environ 90% des personnes qui ont acheté du BTC ont déjà réalisé un profit.

Tout en faisant la promotion du BTC, il a déclaré qu’il s’agissait d’un actif fini auquel le monde s’éveille encore, car de plus en plus de gens comprennent que les gouvernements ont des politiques monétaires et fiscales indisciplinées. Il a ajouté que cette compréhension aide les gens à HODL leur BTC, ce qui augmente la demande de crypto-monnaies.

Pompliano a également mentionné le lancement par Invesco d’un produit négocié en bourse (ETF) basé sur le marché au comptant du BTC, et a déclaré que de tels produits contribueraient à stimuler la demande de BTC.

Cette nouvelle intervient alors que BTC continue de s’échanger à la hausse le jour après s’être remis de son plus bas de vendredi de 53 569,76 $ (40 290,62 £). Au moment d’écrire ces lignes, la pièce a augmenté de 6,40 % au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 58 560,17 $ (44 057,74 £).

Le post Anthony Pompliano dit que BTC reste de loin le roi des crypto-monnaies est apparu en premier sur Invezz.