Anthony Pompliano dit que les gens pensent à la volatilité BTC dans le mauvais sens

Anthony Pompliano, un partisan renommé du Bitcoin (BTC / USD), estime que beaucoup de gens pensent à la volatilité BTC dans le mauvais sens. Il a dit cela lors d’une récente interview, ajoutant que la fausse perception de la volatilité de la BTC émane de l’impression effrénée de dollars.

Pompliano pense que l’utilisation du dollar pour mesurer le BTC est un moyen imparfait d’essayer de déterminer la valeur de la crypto-monnaie phare. Il a dit cela en réponse à une question de Joe Kernen de CNBC Squawk Box.

Plus précisément, Kernen a demandé à Pompliano si les investisseurs BTC voulaient une stabilité au point où BTC deviendrait un actif utilisable dans des applications telles que les paiements.

Pompliano a reformulé la question de Kernen pour démontrer une idée fausse qui a vu de nombreuses personnes mesurer la valeur du BTC en dollars. Il a dit que la valeur du BTC devrait être mesurée par rapport au BTC.

Expliquant pourquoi utiliser le dollar pour mesurer la valeur du BTC est une formule erronée, Pompliano a déclaré :

Le dollar lui-même est également très volatil. Nous n’y pensons tout simplement pas parce que tous les biens et services qui nous entourent sont facturés en dollars.

Il a ajouté que cette méthode devient moins efficace après avoir considéré que la Réserve fédérale a imprimé 40 % des dollars en circulation au cours des 18 à 24 derniers mois. Selon lui, cette impression rapide des billets de banque signifie que le dollar perd de la valeur à un rythme incroyable depuis le début de la pandémie de COVID.

Selon un rapport, la Fed a imprimé 80% des dollars existants au cours des 22 derniers mois. Cette révélation signifie que le dollar perd de sa valeur plus rapidement que les estimations de Pompliano.

La volatilité BTC n’est ni mauvaise ni bonne

Néanmoins, il a admis que la BTC a été très volatile par rapport au dollar américain. Pourtant, il a fait valoir que cela avait toujours été le cas, notant que la pièce avait subi deux baisses de plus de 50% au cours des deux dernières années. Pompliano a en outre noté que le marché BTC a connu plus de six baisses de 20% de plus cette année.

Cependant, il a affirmé que la volatilité du marché BTC n’est ni bonne ni mauvaise. Selon lui, les gens aiment ou aiment la volatilité du BTC, selon leur position.

De plus, il a précisé que,

La volatilité n’est ni bonne ni mauvaise, n’est-ce pas ? Fondamentalement, la volatilité n’est mauvaise que lorsqu’elle va contre vous, donc si vous pariez sur un actif et qu’il baisse, vous n’aimez pas la volatilité, si vous pariez sur un actif et qu’il monte, vous aimez la volatilité.

