Anthony Quinlan bat le frère d’Emmerdale Mike Parr lors d’une grande audition

Anthony et Mike ont joué Ross et Pete Barton (Photo: ITV)

Anthony Quinlan a battu son frère à l’écran Mike Parr à une grande audition.

Connus pour avoir joué les frères en conflit Ross et Pete Barton, Mike et Anthony sont restés les meilleurs amis depuis qu’ils ont quitté le feuilleton ITV.

Récemment, Mike a rencontré Anthony, lui parlant d’une audition récente à laquelle il avait assisté pour London Kills de la BBC.

Anthony a décidé d’auditionner pour le même rôle – et a obtenu le poste !

Réunis pour leur première apparition à l’écran depuis 2018, Mike et Anthony étaient au Mecca Bingo’s Live du Studio M lorsqu’ils ont discuté de leurs récentes auditions :

« Je viens de faire un petit travail à Londres appelé London Kills », a déclaré Anthony.

« J’ai aussi auditionné pour ça mais je ne l’ai pas eu. Et oui, c’était pour le même rôle ! En fait, je lui ai parlé de l’audition ! », a ajouté Mike.

Anthony a ri : ‘C’est le truc, on s’affronte pour quelques trucs. Je préfère qu’il l’obtienne que quelqu’un d’autre ! Nous nous donnons toujours un petit coup de pouce si nous auditionnons pour quelque chose. Et comme je l’ai dit, je préférerais qu’il l’obtienne plutôt que quelqu’un d’autre ».

À Emmerdale, après l’attaque à l’acide de Ross, il a quitté le village en 2018 avec Rebecca White et son fils, Sebastian.

Pour le personnage d’Anthony, Pete, il a quitté les Dales en 2020 après avoir vécu dans le village pendant 7 ans.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus «

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();