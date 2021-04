Anthony Ramos de Hamilton révèle son principal espoir pour le projet Disney +

Les paroles d’Anthony Ramos à propos de Hamilton à Remezcla correspondaient parfaitement à son besoin d’inspirer les autres à travers son travail. La représentation et la musicalité de Hamilton ont montré non seulement aux jeunes Latinos, mais aux jeunes en général, qu’ils peuvent être qui ils veulent être sans limites. Il voulait inspirer les jeunes Latinos à poursuivre leur rêve comme on le voit dans sa carrière de musicien et d’acteur. Ce sentiment a joué un rôle dans sa musique alors qu’il se penche sur des sujets sociopolitiques pour inspirer l’avenir. En tant qu’artiste, la star de In the Height consiste essentiellement à utiliser sa production pour élever son peuple vers une vie meilleure. Vous ne pouvez pas lui reprocher de vouloir changer le monde à travers sa musique et son travail d’acteur.

