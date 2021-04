Anthony Ramos se déshabille pour ses sous-vêtements pour la publicité emblématique de Calvin Klein et le réalisateur de In The Heights veut que tout le monde sache ce qui va suivre

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Il y a les comédies musicales à succès de Broadway, puis il y a Hamilton. La production acclamée de Lin-Manuel Miranda est devenue une sensation mondiale, catapultant le casting original de Broadway dans la célébrité. Anthony Ramos est l’une de ces stars, qui a joué dans une tonne de projets télévisés et cinématographiques. Il s’est également récemment déshabillé pour ses sous-vêtements pour une publicité emblématique de Calvin Klein, et le réalisateur In The Heights, John M. Chu, veut que tout le monde sache ce qui va suivre pour l’acteur-chanteur.