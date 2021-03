Anthony Ramos, star de Hamilton, partage un single sensuel, Say Less

L’acteur, chanteur et compositeur aux multiples talents Anthony Ramos est de retour avec un nouveau single R&B contagieux avant le week-end. Le sensuel «Say Less» précède le deuxième album de la star de Broadway.

«Cette musique est plus cultivée», a déclaré Ramos dans un communiqué. «Je me sens où je suis dans ma vie en ce moment. Cela représente le passage de la vingtaine à la trentaine. C’est pour les nuits tardives.

Il a poursuivi: «Mon premier album était vraiment autobiographique. C’était à propos de ma vie et de ce qui m’est arrivé. C’est plus un sentiment. Je voulais capturer certaines des parties sombres d’un être humain. Je voulais embrasser le côté de moi que je n’ai jamais embrassé publiquement – le côté sexuel. »

Le natif de Brooklyn est devenu célèbre pour la première fois en jouant les doubles rôles de John Laurens et Philip Hamilton dans le casting original de Broadway de Hamilton. En 2018, il a acquis une nouvelle reconnaissance lorsqu’il a été choisi comme Ramon (alias Lady Gagameilleur ami de) dans A Star is Born.

Il a lancé sa carrière en tant qu’artiste d’enregistrement la même année avec The Freedom EP. Peu de temps après, il signe chez Republic Records et sort son premier album, The Good & the Bad. La collection profondément personnelle de chansons s’est concentrée sur les débuts de Ramos et ses liens avec sa bien-aimée New York.

«Ces moments sont parfois difficiles à revivre pour moi», a déclaré Ramos à MTV.com dans une interview en 2019. «Certaines de ces choses sont des choses que je n’ai jamais voulu partager avec les gens, encore moins avec le monde. Mais cela fait partie du tissu de qui je suis.

Il a ajouté: « Vous prenez la décision après la décision de dire oui, de vous pencher et de creuser plus profondément et d’aller encore plus loin avec vous-même. »

L’été dernier, Ramos a présenté le premier avant-goût de son prochain album avec «Stop». Alors que le single édifiant a été écrit avant la pandémie, «Stop» a pris une nouvelle résonance en 2020, encourageant les auditeurs à faire une pause, à être présents et à tirer le meilleur parti de leur vie. Son clip musical poignant, quant à lui, mettait en vedette Anthony Payne, un vrai barbier qui a perdu son emploi à cause du COVID-19. Recentrant sa vie, Payne a commencé à couper les cheveux des gens sur les trottoirs en échange de dons à Black Lives Matter.

Ramos s’est également associé à la star du R&B Summer Walker pour une reprise enflammée de «If You Want Me to Stay» de Sly & The Family Stone. Le produit du single, qui a été commandé par Crown Royal, a profité aux petites entreprises aux États-Unis via Main Street Alliance.

En plus de sortir de la nouvelle musique, Ramos joue dans l’adaptation très attendue sur grand écran de Lin Manuel Miranda de In The Heights, qui sortira en salles et HBO Max le 11 juin. série gagnante In Treatment, face à Uzo Aduba. Les fans peuvent également apercevoir Ramos dans la nouvelle campagne printemps 2021 de Calvin Klein aux côtés de stars comme Megan Thee Stallion et Jacob Elordi.

Écoutez le meilleur d’Anthony Ramos sur Apple Music et Spotify.