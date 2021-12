Anthony Randolph, reste à Madrid et sera absent pour la Classique

10/12/2021 à 16h35 CET

Les Real Madrid ajoute un nouveau bas pour lui Classique de ce vendredi. Pablo Laso il ne pourra pas compter sur la puissance en avant, Anthony Randolph après l’avoir laissé à Madrid pour continuer à récupérer sa forme physique après avoir été au chômage pendant un an en raison d’une rupture du tendon d’Achille avant la Olympiakos.

Pas de précipitation avec Randolph

L’intérieur américain s’est déjà remis de sa grave blessure et Il a pu rejouer quelques minutes contre Casademunt Saragosse samedi dernier. Randolph n’a pas remarqué le temps bas, avec 7 points et 3 rebonds en 12 minutes qui garantissent son énorme qualité. Mais Laso n’a pas voulu prendre de risques et au vu de la forte intensité avec laquelle se jouera le match, le sélectionneur espagnol a choisi de ne pas avoir le joueur nord-américain.

Un classique marqué par les blessures

La première classique européenne arrive avec les deux équipes réduites par les blessures, les Blancs ne pourront pas compter sur Carlos Alocén, Alberto Abalde, Trey Thompkins et Anthony Randolph. De son côté, le Barça a vu comment Nick Calathes, Álex Abrines et Cory Higgins sont blessés et Jasikevicius vous ne pourrez pas compter sur eux.

D’un autre côté, cela pourrait être le début de Dante Exum, l’Australien est arrivé à Barcelone avec un contrat court et devra montrer dans peu de temps qu’il est capable d’apporter ce qui est nécessaire à une équipe de premier ordre.