Anthony Rizzo a marqué au Yankee Stadium et est entré dans l’histoire

L’amiral John C. Aquilino, chef du Commandement indo-pacifique américain, a exhorté l’Amérique et ses alliés à repousser Pékin. S’exprimant mercredi lors du Forum virtuel sur la sécurité d’Aspen, l’amiral Aquilino a déclaré que la stratégie américaine de « dissuasion intégrée » envers la Chine était essentielle au maintien de la paix dans la région. Faisant […] More