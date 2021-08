Anthony Rizzo des Yankees progresse dans la récupération de COVID-19 .

in

Si tout se passe bien avec son bilan cardiaque lundi, Anthony Rizzo pourrait commencer ce qui devrait être une courte montée en puissance plus tard dans la journée.

Le joueur de premier but, acquis par les Yankees avant la date limite des échanges, figure sur la liste des blessés COVID-19 depuis le 8 août.

« Il se sentait beaucoup mieux, même [Saturday]», a déclaré Aaron Boone avant la victoire 7-5 des Yankees sur les White Sox samedi soir à Chicago. “Je ne pense pas qu’il aura besoin de beaucoup [of time]. Mais on verra. Voyons où il en est physiquement. Il n’a pas été capable de faire grand-chose les cinq ou six premiers jours d’absence.

Rizzo est l’un des nombreux Yankees sur le point de revenir après un combat contre le coronavirus.

Le receveur Gary Sanchez a effectué son premier entraînement complet de baseball samedi avec Double-A Somerset. Cela comprenait la pratique au bâton et le travail défensif.

“Il va beaucoup mieux”, a déclaré Boone.

Anthony Rizzo Howard Simmons

Les lanceurs partants Gerrit Cole et Jordan Montgomery ont organisé des séances d’enclos des releveurs vendredi et rejoindront la rotation au début de la semaine prochaine, bien que les jours exacts de début de chacun n’aient pas encore été déterminés.

Le releveur Clay Holmes, actuellement sur la liste COVID-19, est à Kansas City et se sent mieux après avoir fait face aux symptômes, selon Boone. L’espoir est qu’il puisse être de retour à New York dans les trois à quatre prochains jours.

Gio Urshela (ischio-jambiers) fait différents exercices de course, a déclaré le manager Boone, mais n’a pas encore avancé aux activités de baseball. Il a récemment subi un revers.

Gleyber Torres (pouce gauche) ne commencera pas à faire des activités de baseball tant qu’il n’aura pas ressenti de douleur.

Domingo German (épaule) a lancé une séance d’enclos à Somerset samedi et Corey Kluber (épaule) devrait faire son deuxième début de rééducation mardi pour Triple-A Scranton/Wilkes Barre.

Il y a de “bonnes chances” que le droitier Luis Gil soit l’un des deux lanceurs partants des Yankees lors du programme double de mardi contre les Red Sox au Stadium, a déclaré Boone. Gil n’a pas lancé de match depuis qu’il a lancé cinq blanchissages contre les Mariners le 8 août.

Les Yankees ont signé un contrat avec Sal Romano pour les ligues mineures. Le droitier a été désigné pour affectation par les Yankees le mois dernier et a réclamé des renonciations par Milwaukee. Après une apparition, Romano était DFA par les Brewers et fera rapport à SWB.

— Reportage supplémentaire de Dan Martin à Chicago