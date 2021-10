Anthony sauve les Lakers contre les Cavaliers d’un Rubio remarquable

30/10/2021 à 11h35 CEST

.

Carmelo Anthony, avec six triples, a sauvé les Lakers de Los Angeles pour obtenir une victoire de longue haleine contre les Cleveland Cavaliers (113-101) d’un Ricky Rubio protagoniste.

Le meneur espagnol a signé un match exceptionnel avec 18 points (6 sur 15 aux tirs, 3 sur 8 aux triples), 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions contre 3 ballons perdus en 32 minutes.

Les Cavaliers, qui avaient remporté trois matchs d’affilée, ont dominé le duel contre des Lakers irréguliers, mais dans le dernier quart-temps, les Angelenos sont revenus en tirant avec fierté et la main de James (26 points et 8 passes décisives) et Antoine (24 points dont 6 sur 8 en triple).

Russell Westbrook a contribué 19 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, tandis que Anthony Davis a contribué 15 points et 9 rebonds.

Cette victoire apporte un peu de sérénité à certains Lakers qui n’ont pas démarré du bon pied leur projet risqué et très vétéran (3-3).

Les Lakers sont tombés mercredi dans une défaite historique face aux Oklahoma City Thunder, l’une des pires équipes de la NBA et qui est revenu étonnamment après avoir perdu de 26 points (la première fois que cela arrivait aux Lakers ces dernières années). ).

Bien qu’ils aient finalement remporté la victoire ce soir, les Lakers ont de nouveau péché dans de nombreuses parties du match et ont accumulé 20 revirements.

Pour les Cavaliers (3-3), Evan mobley a obtenu 23 points et 6 rebonds, et Guirlande de Darius il a récolté 18 points et 11 passes décisives.

L’équipe de Cleveland n’avait pas beaucoup de visée : elle a réussi 42% de ses tirs contre 55% de ses adversaires.

UNCONTROLE LOCAL…

De tous les jeunes talents que possèdent les Cavaliers, Évan Mobley, avec 6 points et un nez fin dans le jeu intérieur, il a fait le premier pas en avant (11-11 avec 6,46 à jouer).

James Lebron, qui revenait après deux matchs absents en raison de problèmes de cheville, a attaqué Lauri Markkanen, mais ils étaient Russell Westbrook (7 points) et Anthony Davis (6 points) ceux qui ont jeté les Lakers dans leur dos en frappant agressivement la zone (21-19 avec 3,03 manquants).

Ricky Rubio Il est entré au milieu du premier quart à temps pour le superbe partiel 0-9 avec lequel les Cavaliers ont clôturé le quart (21-28).

Face au bon travail de ceux de Cleveland, également agités par la vitesse de collin sexton (7 points), les Lakers ont terminé quatrièmes avec 10 défaites et une nouvelle démonstration de manque de contrôle.

Les choses n’ont pas changé au deuxième trimestre, puisque Lauri Markkanen et Guirlande de Darius Ils ont donné aux visiteurs leur première avance majeure contre une défense à domicile inexistante (27-37 avec 10,06 à jouer).

James a réduit la distance avec rage en attaque (15 points à la mi-temps) et un superbe bloc à Sexton (42-48 avec 5,30 à gauche).

blond Il a répondu avec 5 points d’affilée – dont un triple – mais les Cavaliers se sont laissé entraîner dans des jeux trop rapides et tirés par les cheveux.

Les Lakers ont profité de la sécheresse rivale et avec deux brillantes contre-attaques consécutives de James – tous deux de Westbrook– ils ont égalisé le duel avant de se rendre aux vestiaires (54-54).

Les deux équipes ont brillé et souffert de la même manière : les Cavaliers ont réalisé 47% de leurs tirs mais ont perdu 10 ballons, tandis que les Lakers ont marqué 57% de leurs tentatives mais cumulé 15 défaites.

… ET CONCOURS FINAL

James il est revenu avec impatience au redémarrage et a frappé un spectaculaire 3 sur près de la moitié du terrain.

Cependant, les Lakers ont continué à faire trop de concessions en défense face à de sérieux Cavaliers (64-65 avec 7,35 à parcourir).

Rubio est revenu à la tête de la deuxième unité et, peu de temps après être entré sur le terrain, il a pris un deux plus un pour ouvrir à nouveau l’écart des visiteurs (66-73 avec 6,14 au compteur).

Les Espagnols ont pris le relais devant certains Lakers sans but et qui ont demandé deux temps morts consécutifs en moins d’une minute.

blond a marqué deux triples d’affilée, mais les Lakers ont répondu avec beaucoup de munitions du périmètre en charge de Carmelo Anthony.

Ceux en violet et or ont ensuite montré leurs meilleures minutes en termes d’intensité, avec Austin se réveille et Avery Bradley serrant en défense, et un triplé d’Anthony leur a permis de prendre l’avantage (88-85) et enfin d’accrocher la foule du Staples Center.

Les deux équipes semblaient manquer d’essence au quatrième quart.

Guirlande et Antoine des triples ont été échangés mais le match était encore très équilibré (93-91 avec 6,53 à jouer).

Mais à ce moment-là, les Lakers ont atteint la table finale avec une course de 7-0, couronnée par le triple de Bradley, ce qui leur a donné leur plus grande différence de la soirée jusqu’à présent (100-91 avec 4,54 à jouer).

C’est là qu’arrivèrent ces dignes et prometteurs Cavaliers, qui jetèrent l’éponge avant le énième triple d’un brillant Antoine.