Anthony Scaramucci : « Achetez du Bitcoin maintenant »

Le PDG de SkyBridge Capital, l’ancien directeur des communications de la Maison Blanche Anthony Scaramucci, a déclaré que si 1 milliard de portefeuilles étaient atteints en 2024, d’ici la mi-2025, Bitcoin vaudra 500 000 $.

« La popularité de BTC augmente et les millionnaires veulent acquérir la crypto-monnaie la plus dominante au monde. »

En particulier, Anthony Scaramucci, a exhorté les investisseurs à acheter du Bitcoin malgré son prix actuel, considéré comme élevé. Expliquez que Bitcoin bat à peine son plein. Par conséquent, c’est le moment idéal pour les investisseurs d’entrer dans le monde de la cryptographie.

Plus précisément, Anthony Scaramucci a expliqué qu’entrer dans Bitcoin est un must. Et il a estimé que même les investisseurs qui achètent aux prix actuels sont encore très tôt.

« Je crois toujours que nous sommes très, très tôt. »

Bitcoin vaudra 500 000 $ !

Pour Anthony Scaramucci, investir dans Bitcoin a été une évidence, prenant à la fois une participation personnelle et une participation d’entreprise dans BTC.

« Achetez maintenant, Bitcoin vaudra 500 000 $ et il n’y en a pas assez pour tout le monde. »

À cet égard, Scaramucci a déclaré que Bitcoin est une propriété très rare. Il sera donc de plus en plus difficile d’obtenir un Bitcoin complet.

N’oubliez pas qu’il n’y a même pas assez de Bitcoin pour que chaque millionnaire de notre société possède une monnaie. JP Morgan dit qu’il y a 49 millions de millionnaires en dollars américains. Il n’y en aura donc pas assez.

Incidemment, l’ancien directeur des communications de la Maison Blanche a déclaré dans une récente interview avec Squawk Box de CNBC qu’il s’efforçait d’expliquer à ses clients « pourquoi ils doivent posséder Bitcoin ».

Quelques avis similaires

En effet, Cathie Wood, investisseur et fondatrice de la société d’investissement ARK Invest, a un avis similaire à celui d’Anthony Scaramucci. En septembre, il a déclaré que si les entreprises commençaient à diversifier leurs risques en investissant dans le BTC et que les investisseurs institutionnels emboîtaient le pas, le prix du Bitcoin atteindrait facilement 500 000 $.

Un autre, comme Nigel Green, fondateur et PDG de deVere Group, déclare que l’inflation sera le principal moteur de la croissance de BTC. En effet, les investisseurs auront besoin d’un moyen de protéger leurs actifs de l’inflation et Bitcoin est le candidat idéal pour cela.

À cet égard, Anthony Scaramucci a indiqué : « Je dis aux gens de posséder un peu de Bitcoin car cela leur offre une technologie adaptative qui évolue. Et la deuxième chose qu’il vous offre est une éventuelle couverture contre l’inflation.

Bitcoin éclipsera l’or

« Nous avions les DVD et nous sommes passés à Netflix et au streaming. Bitcoin, mettez-nous dans une nouvelle ère.

De même, il a indiqué qu’à l’avenir, le Bitcoin sera probablement 10 fois supérieur à l’or sur une longue période de temps. Et que, même si pour le moment la différence de capitalisation entre les deux semble importante, à terme, Bitcoin éclipsera l’or.

« Je ne serai pas surpris si Bitcoin augmente à un taux exponentiel et que l’or augmente à un taux linéaire. »

Mais pour l’instant, Bitcoin suit le rythme de ce que prédisent Michael Saylor et Cathie Wood, qu’il finira par éclipser l’or.

Je termine avec cette phrase d’Anthony Scaramucci : « Quiconque étudie le Bitcoin finit par investir dedans.

