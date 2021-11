Anthony Scaramucci dit que Bitcoin (BTC) finira par surpasser l’or

SkyBridge Capital Anthony Scaramucci estime que Bitcoin (BTC / USD) finira par faire chuter l’or. Scaramucci a partagé ses sentiments lors d’une interview plus tôt dans la journée, affirmant qu’il ne vendrait jamais à découvert de l’or car il a 5 500 ans d’histoire en tant que réserve de valeur. Cependant, comme tout le reste dans la société, les améliorations colossales des propriétés techniques ont tendance à éclipser les choses.

Dans l’interview, Scaramucci a donné l’exemple de la façon dont Netflix et le streaming en direct ont surpassé les DVD. En comparant cela à la situation actuelle avec le BTC et l’or, il a déclaré que le livre blanc de Satoshi Nakamoto avait fait entrer le monde dans une nouvelle ère. Selon lui, les propriétés techniques associées au BTC sont infiniment meilleures que celles de l’or.

Scaramucci a noté que les gens peuvent déplacer le BTC avec prudence, le stocker pratiquement avec prudence, et la technologie comptable sur laquelle il fonctionne est verrouillée par missile, ce qui signifie qu’il ne peut pas être piraté. Il a également souligné que BTC est en pénurie car il a une offre maximale de 21 millions de pièces. En comparaison, seulement 65% de l’or est extrait.

Compte tenu de la rareté et des propriétés techniques du BTC, Scaramucci a déclaré qu’il pensait que la crypto-monnaie phare sera finalement 10 fois meilleure que l’or. Il a ajouté que les performances de BTC pour le moment suivent le rythme des prévisions d’experts tels que Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, et Cathie Wood d’Ark Invest.

BTC et d’autres crypto-monnaies vont monter en flèche de manière exponentielle alors que l’or gagne linéairement

Bien que la capitalisation boursière de BTC de 1,178 billion de dollars représente environ un dixième des 11 billions de dollars de l’or, Scaramucci maintient toujours que la BTC surpassera l’or. Il a donné un autre exemple de la façon dont les gens utilisent des smartphones au lieu de téléphones à cadran.

Commentant si BTC et l’or peuvent monter ensemble, Scaramucci a déclaré qu’il pensait que l’or ira bien, mais que ses performances seront stables. Selon lui, il augmentera modestement, le BTC et d’autres devises telles que l’Ethereum (ETH/USD) et l’Algorand (ALGO/USD) gagneraient de manière exponentielle en raison de l’évolutivité et de la sécurité qu’ils offrent.

Alors qu’une inflation élevée pourrait donner à l’or une chance de se battre, Scaramucci a déclaré qu’il encourageait ses clients à placer leur argent en BTC.

Son approbation de BTC intervient alors que BTC continue de saigner après avoir atteint un nouvel ATH à 68 789,63 $ le 10 novembre. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce change de mains à 68 789,63 $ après avoir perdu 3,16% au cours des dernières 24 heures.

Le post Anthony Scaramucci dit que Bitcoin (BTC) finira par éclipser l’or est apparu en premier sur Invezz.