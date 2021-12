Anthony Scaramucci dit que l’inflation est un problème transitoire

Le fondateur et associé directeur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, estime que l’inflation est transitoire. Il a déclaré cela lors d’une interview le 8 décembre, ajoutant que l’augmentation des prix était due aux limitations de la chaîne d’approvisionnement. À cette fin, il pense que l’atténuation des difficultés de la chaîne d’approvisionnement aidera à faire face à la hausse de l’inflation.

Selon Scaramucci, un autre facteur qui contribue à la hausse de l’inflation est que les gens sont programmés pour penser de manière linéaire. Cependant, les choses vont commencer à se produire de façon exponentielle. En plus de clarifier la chaîne d’approvisionnement, il pense qu’une fois que le monde aura traversé deux ou plusieurs variantes de COVID, les gens commenceront à considérer la pandémie comme endémique.

Avec l’arrivée de nouveaux médicaments antiviraux sur le marché, Scaramucci, qui est également un ancien directeur des communications de la Maison Blanche, a déclaré que la Fed commencerait à décliner à la mi 2022. Néanmoins, il pense que la réduction pourrait prendre beaucoup de temps, conduisant à une activité agressive dans le bourse.

Répondant à une question sur les actions qu’il recommanderait, Scaramucci a déclaré qu’il pensait que le COIN de Coinbase et le MSTR de MicroStrategy étaient des investissements appropriés. Il a également vanté Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD) et Algorand (ALGO / USD), affirmant qu’ils devraient se rallier en janvier 2022 à mesure que de plus en plus d’investisseurs institutionnels les adopteront.

Divers sentiments des experts

Alors que les vues de Scaramucci sur l’inflation sont similaires à celles de la Réserve fédérale, d’autres experts ne partagent pas la même perspective. Un exemple est le conseiller économique en chef d’Allianz, Mohamed El-Erian, qui a déclaré que la Fed perdait de sa crédibilité avec son discours selon lequel l’inflation est transitoire.

À ce moment-là, El-Erian a déclaré :

J’ai soutenu qu’il est vraiment important de rétablir une voix crédible sur l’inflation et cela a d’énormes implications institutionnelles, politiques et sociales.

Il a ajouté que la position de la Fed sur l’inflation a affaibli ses orientations sur la question et a sapé le programme économique du président Biden. Il a également noté que les gens ne devraient pas oublier que les citoyens à faible revenu sont les plus durement touchés par la hausse des prix à la consommation.

Après qu’El-Erian ait partagé ses sentiments sur la question, Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré que la banque centrale utilise le terme transitoire pour signifier que les augmentations de prix actuelles ne laisseront pas de marque permanente sur l’économie.

Cette nouvelle intervient après que les prix à la consommation américains ont augmenté de 6,2 % en octobre. Il s’agit de la plus forte augmentation en plus de 30 ans.

