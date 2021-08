Anthony Smith aspire à se battre avec Jiri Prochazka

Anthony Smith pense que combattre Jiri Prochazka serait assez amusant.

Jiri est l’ancien champion des poids mi-lourds RIZIN et s’est assez bien débrouillé au sein de l’UFC jusqu’à présent. À ses débuts, il a mis KO Volkan Oezdemir, puis a décroché un coup de coude sensationnel sur Dominick Reyes pour remporter la victoire par KO. Désormais, Jiri sera le combattant de secours pour le combat pour le titre entre le champion Blachowicz et le vétéran Glover Texeira.

Selon Anthony Smith, un combat contre Jiri représenterait un combat qu’il aimerait avoir.

« J’adorerais combattre ce gars. On dirait que c’est très amusant. Honnêtement, il a combattu Dominick Reyes exactement comme je combattrais Dominick Reyes. Pressez-le, rendez-le laid, mettez-le mal à l’aise, ne lui laissez pas d’espace. »

Bien que Prochazka ait un style sauvage et ait montré un menton solide, Anthony Smith dit que c’est un défi qu’il aimerait relever. Il sait que le style de Prochazka pose beaucoup de problèmes et que c’est un combat très dangereux. Cependant, il dit que c’est ce qui l’excite.

« Ce serait le chaos. Ce sont les genres de combats qui enthousiasment tout le monde. Je n’ai pas besoin d’être super concentré sur tout. Je n’ai pas à m’inquiéter des frappes supplémentaires, du jiu jitsu supplémentaire ou des combats supplémentaires. Vous avez juste à affûter votre épée autant que vous le pouvez et à entrer et à brandir cette fichue chose. C’est très amusant pour moi.”

Smith dit que la stratégie de Prochazka, bien qu’elle soit spectaculaire, est assez simple.

« Derrière toute cette imprévisibilité criarde, le mi3rd4 qui tourne et la folie qu’il fait, c’est juste de la pression. C’est tout ce qu’il fait, il pousse juste les gens, et c’est ce que j’aime faire. Donc, j’ai l’impression que ce ne serait que deux marteaux qui se frappent. Ce serait très amusant. J’ai l’impression que cela ressemblerait à un jeu de pare-chocs vraiment incroyable. Vous savez, vous n’avez qu’à entrer et à découvrir. “