Anthony Smith explique pourquoi Conor McGregor est allé trop loin

Le combattant UFC de 205 livres Anthony Smith pense que Conor McGregor est allé trop loin avec son comportement. Voici l’explication qu’il a donnée en discutant avec James Lynch de LowKickMMA.

“Conor McGregor est allé trop loin”

«Je ne peux pas gérer les trucs des médias sociaux. Je n’ai pas aimé quand il a attaqué Khabib (Nurmagomedov) et sa famille et sa religion et ses affaires personnelles« Smith a commencé. Luke Rockhold et moi sommes venus et repartis plusieurs fois et aucun de nous ne s’est personnellement attaqué. Même Jon (Jones) et moi, je veux dire, c’est devenu un peu personnel, mais ce n’est vraiment pas allé beaucoup plus loin. Il a fait des blagues et pense que c’est drôle et peu importe, mais jamais arrivé au point où nous avons attaqué les familles de l’autre.

Avis

“Avec Conor c’est juste, allé trop loin, allé trop loin. Comme ils tirent sur les gens pour beaucoup moins. J’ai peut-être grandi différemment. Peut-être qu’il a grandi différemment et que j’ai vu des choses plus folles… Je ne comprends pas pourquoi il se sent si libre de dire des choses comme ça. Comme s’il était vraiment intouchable, comme s’il se sentait vraiment libre de dire ce qu’il voulait. Je suppose qu’il a peut-être beaucoup de sécurité autour de lui. Il y a des gens dont on ne peut pas parler comme ça. C’est étrange pour moi », a conclu Anthony Smith à propos de Conor McGregor.



