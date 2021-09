Anthony Smith explique son agacement avec Ryan Spann

Anthony Smith explique son problème avec Ryan Spann après leur match du week-end dernier.

Smith a terminé Spann au premier tour de l’événement principal de l’UFC Vegas 37 par soumission. C’était une performance incroyable d’Anthony, qui se battait avec beaucoup d’excitation dans l’Octogone samedi soir. Avant ce combat, Spann avait des choses négatives à dire à propos de Smith, et “Lionheart” n’était pas satisfait de cela. Cependant, à la fin de la journée, c’est Anthony qui a eu le dernier mot après avoir battu Spann.

Lors de la conférence post-événement, Smith a expliqué la raison de son agacement. Anthony a dit qu’il se sentait irrespectueux par l’attitude de Ryan.

« Je n’ai pas besoin de t’aimer. Nous n’avons pas à nous entendre. Nous ne devons pas non plus être amis. Vous pensez peut-être que vous allez me botter le cul, et parfois vous pouvez le faire, mais je pense que respecter mon palmarès est la seule chose que j’attends de quelqu’un. Et il ne l’a pas fait. Il a dit qu’il se fichait de ce que je faisais. Qu’il se fiche des combats stellaires, qu’il se fiche de qui j’ai battu. Ils ne se soucient pas des bonus. Je parie que tu t’en soucies maintenant.”

Déjà la tête froide, Smith assure que le problème est enterré. Bien qu’il ait d’abord montré son agacement et qu’il ne veuille pas croiser les mots avec Spann, il l’a finalement fait. Anthony prétend que tout a été résolu dans la cage.

«Ce n’est rien de personnel pour le moment. J’ai l’impression d’en avoir fini avec tout. J’ai fait ce que j’avais à faire et je pense que nous l’avons réparé dans la cage. Après, lui et son entraîneur sont venus et ont dit ce qu’ils avaient dit et j’ai dit ce que j’avais dit et nous avons continué. Je ne leur en veux pas. Je vais passer à autre chose et à plus tard ».