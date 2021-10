Anthony Taylor, de la finale des Nations pour arbitrer le leader du Premier ministre

10/12/2021 à 11:59 CEST

Anthony Taylor a un grand rendez-vous devant lui après toute la polémique qu’a suscitée sa décision en finale de l’UEFA Nations League ce week-end, en validant un but de Kylian Mbappé dans une précédente position de hors-jeu, après une touche d’Eric Garcia qui lui a permis.

Le panel d’arbitrage, selon les règles, soutient la décision de Taylor presque à l’unanimité, et il est généralement admis que finalement l’anglais était la bonne décision.

C’est pour cette raison que La fédération anglaise a «attribué» à Taylor l’un des matchs les plus importants de la journée en Premier League, celui qui dispute ce samedi à 18h30 au stade communautaire de Brentford entre les Brentford, équipe révélation de la saison et septième de Premier League et leader actuel, le Chelsea.

L’UEFA est satisfaite de la résolution du jeu et ne le considère pas, de loin, comme une erreur. En effet, la décision sur la main éventuelle de Kooundé dans la région de l’Espagne, car il s’agit d’un mouvement plus interprétable compte tenu d’une position « naturelle » ou non.

Pour l’instant, Taylor aura encore 90 minutes de compétition de championnat sur le terrain, une semaine après la décision controversée.