Anthony Taylor se souvient du moment déchirant que Christian Eriksen s’est effondré lors de l’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark et admet qu’il a dû mettre ses émotions de côté et “faire preuve de leadership”

in

Anthony Taylor a rappelé comment il avait intensifié et “fait preuve de leadership” au moment où Christian Eriksen s’est effondré lors du match d’ouverture du Danemark de l’Euro 2020 contre la Finlande.

Eriksen, 29 ans, a subi un arrêt cardiaque lors de la première moitié du match de groupe de son pays le premier week-end du tournoi.

Taylor a été félicité pour sa réaction rapide à l’effondrement d’Eriksen

Il a passé six jours à l’hôpital après l’incident et a été équipé d’un défibrillateur.

Il n’y a pas encore eu de décision quant à savoir si Eriksen pourra reprendre sa carrière de joueur, mais l’ancien homme de Tottenham devrait suivre un programme de récupération au cours des prochains mois.

Et rappelant l’incident choquant, Taylor admet qu’il a dû mettre ses émotions de côté et prendre le contrôle de la situation lorsque le joueur s’est effondré au sol.

“En tant qu’arbitre dans un tournoi international, votre responsabilité ultime est de vous occuper des joueurs, et dans cette situation particulière impliquant Christian, j’ai eu la chance d’être assez proche et de le regarder”, a déclaré Taylor à White et Jordan.

.

Taylor a discuté du moment déchirant sur talkSPORT

«Je pouvais voir son visage et voir à quel point il était dans une certaine détresse. Il n’est tout simplement pas tombé comme vous vous en doutez, plutôt que si vous tombiez au sol normalement.

« Cela signifie simplement que dans votre tête, vous savez ce que vous devez faire et que vous réagissez rapidement.

« Si vous mettez les 19 autres arbitres dans la même position que moi, la plupart d’entre eux réagiraient exactement de la même manière.

« Les vraies personnes qui méritent le crédit sont Simon Kjaer – le capitaine du Danemark – et les médecins qui ont prodigué le traitement sur le terrain.

Il a ajouté : « Bien sûr, il est important que je réagisse rapidement car cette vitesse peut améliorer les chances de survie de quelqu’un.

« C’est bien d’être félicité, mais c’est vraiment mon travail dans cette situation. »

Taylor a continué à suggérer qu’une fois qu’il a vu Eriksen se faire soigner, il a estimé qu’il avait le devoir de contrôler toutes les émotions sur le terrain des joueurs et du personnel autour de lui.

“Après qu’il ait reçu un traitement, mon rôle change considérablement”, a ajouté Taylor.

« Il ne s’agit plus de prendre une décision en une fraction de seconde, il s’agit de gérer et de gérer les émotions des gens.

“La seule chose dans mon esprit est que j’ai fait preuve de la compassion et de la compréhension nécessaires envers les deux groupes de joueurs, le personnel d’entraîneurs et le reste de mon équipe également.”

JOUER AU SÉLECTEUR talkSPORT

C’est de retour et juste à temps pour la nouvelle saison de Premier League, qui commence le 13 août avec Brentford accueillant Arsenal vendredi soir