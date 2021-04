Anthony Yigit s’entraîne pour revenir au poids léger

L’ancien prétendant de 140 livres Anthony Yigit s’entraîne à Miami pour revenir éventuellement à 135 livres. Suite à sa défaite face à Baranchyk en 2018, le Suédois a inscrit 3 victoires.

Je me suis entraîné, mais la pandémie m’a empêché de me battre en 2020. Maintenant, ici en Floride, je m’entraîne au 5th St. Gym à Miami en attendant des nouvelles de mon manager pour mon prochain combat.

Yigit s’est disputé dur pendant 10 rounds avec différents coéquipiers samedi dernier. Cela fait partie de ma préparation pour revenir dès que j’obtiendrai un combat qui me mettra sur la voie d’un titre mondial.

Je me suis battu à 140 livres, mais je pense que je reviendrai à 135. En tant que Welter Jr je donne quelques avantages à mes rivaux, je pense que nous pouvons faire 135 et arriver dans une condition physique optimale.

Je n’ai pas encore discuté avec mon équipe, et si les conditions sont les meilleures je continuerai à 135. J’attends juste des nouvelles de mon manager et de mes entraîneurs et je serai prêt à revenir.

Anthony nous a montré dans son combat contre Baranchyk qu’il avait de sérieuses chances de remporter un titre. peut-être que le poids et les avantages qu’il donne en 140 sont moindres en 135.

Eh bien, je me souviens que j’étais un peu contrarié lorsque le Dr a arrêté ce combat avec Baranchyk en 2018. Et puis quand j’ai vu les photos de mon visage, j’ai compris pourquoi ils ont arrêté ce combat, c’était impressionnant, mais je vais bien et je beaucoup appris de ce combat.

Pendant ce temps, le jeune Suédois suit ses routines sous les instructions de Chiro Perez au 5th St. Gym de Miami, convaincu qu’il a une chance de décrocher un combat pour le titre mondial dans la division des poids légers.