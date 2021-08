Anthony Zambrano : “Merci à ceux qui ont cru en moi”

La Colombie rêve d’une nouvelle médaille olympique. Anthony Zambrano s’est qualifié directement pour la finale du 400 mètres d’athlétisme masculin et jeudi prochain cherchera la quatrième médaille pour le pays aux Jeux de Tokyo 2020.

Après la demi-finale lundi, le Colombien a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux, il a assuré qu’il n’était pas facile d’atteindre la dernière phase dans cette discipline et a apprécié le soutien reçu lors de la Foire : “Merci à ceux qui ont cru en moi. Aller!“.

“Atteindre une finale olympique a été une route très difficile. Un voyage plein de courbes, d’épines et de douleur; mais aussi, un voyage où j’ai découvert que ce que avec foi, détermination et résilience, vous pouvez toujours faire ressortir votre meilleure version“, a déclaré l’athlète de 23 ans.

Grs à ceux qui ont cru en moi.

